وهاب: لا يجوز التعاطي مع إيران على طريقة الهواة

كتب رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق ، عبر حسابه على منصة "إكس": "كما الإساءة الى علاقاتنا العربية يضر بمصالح كذلك فإن الإساءة إلى الجمهورية الاسلامية يضر بمصالح البلد . فاعلة ومؤثرة في المنطقة ولا يجوز التعاطي معها على طريقة الهواة".

