عيّن رئيس الوطني للاتحاد الإيفواري للجمعيات والنوادي التابعة لـ"أونيسكو" آني بيرتان اللبناني عصام قشاقش، مستشارا أول للاتحاد خلال الاحتفال الخمسين لتأسيس الاتحاد والثمانين لـ"أونيسكو" 80، بحضور مسؤولين من .



ونوه بيرتان بقشاقش "لمواكبته الاتحاد ضمن العمل الإنساني والخيري فكان هدفه الاول خدمة الآخرين وتسيير الأمور في الاتحاد".



بدوره شكر قشاقش بيرتان، مؤكدا "الإستمرار في العمل الإنساني".



وهنأت إدارة مجموعة "صوت الإغترابي" قشاقش، متمنين له "النجاح والاستمرارية في العمل الخيري".

