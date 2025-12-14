تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تعيين اللبناني عصام قشاقش مستشارًا أول للاتحاد الإيفواري للجمعيات والنوادي التابعة لـ"أونيسكو"

Lebanon 24
14-12-2025 | 07:09
عيّن رئيس المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الإيفواري للجمعيات والنوادي التابعة لـ"أونيسكو" آني كواكو بيرتان اللبناني عصام قشاقش، مستشارا أول للاتحاد خلال الاحتفال الخمسين لتأسيس الاتحاد والثمانين لـ"أونيسكو" 80، بحضور مسؤولين من أبيدجان.

ونوه بيرتان بقشاقش "لمواكبته الاتحاد ضمن العمل الإنساني والخيري فكان هدفه الاول خدمة الآخرين وتسيير الأمور في الاتحاد".

بدوره شكر قشاقش بيرتان، مؤكدا "الإستمرار في العمل الإنساني".

وهنأت إدارة مجموعة "صوت لبنان الإغترابي" قشاقش، متمنين له "النجاح والاستمرارية في العمل الخيري".
المكتب التنفيذي

تأسيس الاتحاد

مكتب التنفيذ

أبيدجان

لبنان

كواكو

بيرة

ساني

