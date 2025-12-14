زحمة مرشحين من "العيار الدسم"!

على رغم عدم وضوح الرؤية السياسية بالنسبة إلى مصير الانتخابات النيابية المقبلة تشهد حركة الترشيحات نمطًا جديدًا، بحيث أن معظم الأحزاب والتيارات السياسية تسعى إلى استقطاب عدد من الشخصيات الاقتصادية والمالية لضمّها إلى لوائحها، التي لا تزال معالمها غامضة في انتظار بلورة المنحى، الذي يمكن أن يرسو عليه هذا الاستحقاق الدستوري، مع الأخذ في الاعتبار ما لهذه الشخصيات من مؤهلات من شأنها أن ترفع منسوب الحواصل وكسرها في الموازين الدقيقة للعملية ، إضافة إلى ما لدى هذه الشخصيات من ثقل مادي يمكن الاستفادة منه لرفع مستوى الحملات الانتخابية في ظل ما يعانيه بعض هذه الأحزاب والتيارات من ضائقة مادية.

