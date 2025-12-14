بيان إسرائيلي عن استهدافات الجنوب.. هذه تفاصيله

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ ساعات الصباح استهدف الجيش الاسرائيلي ثلاثة عناصر من في مناطق متفرقة من ".





تابع: "لقد تورط العناصر في محاولات لاعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله حيث شكلت أنشطتهم خرقًا للتفاهمات بين ولبنان".





خام: "سيواصل الجيش الاسرائليي العمل لإزالة أي تهديد ولحماية اسرائل".

