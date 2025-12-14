تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الرئيس عون يدين الإعتداء الذي وقع في سيدني

Lebanon 24
14-12-2025 | 07:29
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إدانته الكاملة للإعتداء الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية.

 

وشدد على أن القيم الإنسانية، وفي طليعتها قيمة الحق في الحياة، هي مبادئ عالمية ثابتة، غير خاضعة للاستنساب ولا للمزاجية أو الإجتزاء.

 

وقال: "فكما ندين ونرفض الاعتداء على أي مدني بريء في غزة أو في جنوب لبنان أو في أي منطقة من العالم، كذلك بالمبدأ والواجب نفسيهما، ندين ما حصل في سيدني".

 

وشدد الرئيس عون على أن "مسؤولية هذه المآسي تقع على منظومات نشر أفكار الكراهية والتطرف ورفض الآخر والسعي بالعنف إلى قيام أنظمة الآحاديات الدينية أو العرقية أو السياسية. تماما كما تقع على ما يغذي تلك السياقات من ظواهر ظلم وقهر وغياب للعدالة في عالمنا الراهن".

 

ودعا الرئيس عون العالم الى "التوقف عند خلفيات وأبعاد هذه الكوارث، والى العمل على مكافحة الإرهاب بمواجهة شاملة لمرتكبيه كما لأفكاره وعقوله وذرائعه كافة"، قائلا: "وهو ما كان لبنان وسيظل في طليعة المجندين له: مكافحاً دؤوبا لكل تطرف. وموطناً لكل اعتدال وعدالة وسلام بين كل البشر".

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24