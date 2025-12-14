الرئيس عون يدين الإعتداء الذي وقع في سيدني

أكد رئيس الجمهورية إدانته الكاملة للإعتداء الذي وقع في مدينة سيدني .

وشدد على أن القيم الإنسانية، وفي طليعتها قيمة الحق في الحياة، هي مبادئ عالمية ثابتة، غير خاضعة للاستنساب ولا للمزاجية أو الإجتزاء.

وقال: "فكما ندين ونرفض الاعتداء على أي مدني بريء في غزة أو في أو في أي منطقة من العالم، كذلك بالمبدأ والواجب نفسيهما، ندين ما حصل في سيدني".

وشدد على أن "مسؤولية هذه المآسي تقع على منظومات نشر أفكار الكراهية والتطرف ورفض الآخر والسعي بالعنف إلى قيام أنظمة الآحاديات أو العرقية أو السياسية. تماما كما تقع على ما يغذي تلك السياقات من ظواهر ظلم وقهر وغياب للعدالة في عالمنا الراهن".

ودعا الرئيس عون العالم الى "التوقف عند خلفيات وأبعاد هذه ، والى العمل على بمواجهة شاملة لمرتكبيه كما لأفكاره وعقوله وذرائعه كافة"، قائلا: "وهو ما كان وسيظل في طليعة المجندين له: مكافحاً دؤوبا لكل تطرف. وموطناً لكل اعتدال وعدالة وسلام بين كل البشر".