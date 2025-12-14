تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحاج حسن عن تصريحات برّاك: خطيرة ومهينة بحق لبنان

Lebanon 24
14-12-2025 | 07:12
A-
A+

Doc-P-1455020-639013194908991353.jpg
Doc-P-1455020-639013194908991353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت العلاقات العامة لقاءً سياسيًا في بلدة اليمونة، تحدث خلاله رئيس تكتل "بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، بحضور فعاليات اجتماعية وبلدية واختيارية.

وفي كلمته، تناول الحاج حسن التطورات السياسية والأمنية، متوقفًا عند الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة، مؤكدًا أن التقدم البري "الإسرائيلي" خلال حرب الـ66 يومًا كان محدودًا وضئيلاً، مشيرًا إلى أن العدو لم يتمكن من الدخول إلى كامل أحياء مدينة الخيام، وأن معركة "أولي البأس" انتهت من دون أن يحقق الاحتلال أهدافه.

وتطرق الحاج حسن إلى اتفاق وقف النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، معتبرًا أن لبنان التزم به التزامًا كاملًا، فيما خرقته "إسرائيل"، إذ كان من المفترض أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية خلال مهلة 60 يومًا تنتهي في 26 كانون الثاني 2025.

وانتقد الحاج حسن زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان، معتبرًا أنها جاءت لتشكر "إسرائيل" على ما سمّته «هزيمة حزب الله»، واصفًا إياها بأنها موفدة "إسرائيلية" أكثر منها أميركية، لافتًا إلى أنها حملت رموزًا تعبّر عن هذا الانحياز. وأشار إلى أن هذه الزيارة أعقبتها حملة داخلية للحديث عن حصر السلاح أو نزعه، سائلًا عن سبب التركيز على ما يُطلب من لبنان فقط، مقابل تجاهل الالتزامات "الإسرائيلية". وقال "إن بعض المسؤولين الأميركيين يطالبون لبنان بتنفيذ ما عليه أولًا، على قاعدة "افعلوا ما عليكم ولاحقًا نرى ما تفعله "إسرائيل"".

وفي هذا السياق، انتقد تصريحات الموفد الأميركي توم برّاك، معتبرًا أنها خطيرة ومهينة بحق لبنان، ومشيرًا إلى أنه لم يسمع ردودًا واضحة من بعض المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما وزير الخارجية، رغم خطورة ما قيل عن ضم لبنان إلى سوريا والتدخل السافر في الشأن اللبناني. وأكد أن الرد على التدخل الأجنبي يجب أن يكون متوازنًا، سواء أتى من إيران أو من الولايات المتحدة.

وحذّر الحاج حسن من أن ما طُلب من سوريا يمكن أن يُطلب من لبنان، معتبرًا أن تقديم التنازلات المجانية لا يؤدي إلا إلى مزيد من الابتزاز، لأن العدو "الإسرائيلي"، لا يلتزم بعهد ولا بميثاق. وأشار إلى خطورة الحديث عن مناطق اقتصادية قد تفضي إلى تهجير أو إلى وصاية أميركية أو "إسرائيلية"، سائلًا عن مدى توافق ذلك مع مفهوم السيادة.

وأكد أن "السلاح يشكّل عنصر قوة للبنان، وأن الدعوة إلى نزعه تحت ذريعة عدم القدرة على المواجهة تعني عمليًا تجريد البلد من أي وسيلة دفاع"، سائلًا عن الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها في مواجهة العدو في ظل هذه الطروحات.

ولفت إلى أن وزير خارجية العدو "الإسرائيلي" عاد للحديث عن إعادة النظر في اتفاقية الترسيم البحري، سائلًا عمّا إذا كان لبنان سيُدفع إلى تنازلات جديدة في هذا الملف وغيره.

وشدّد على أن لبنان يواجه خطرًا حقيقيًا، وأن مواجهة هذه الأخطار لا تكون بالانقسام والأحقاد، بل بوحدة وطنية وتفاهمات داخلية، محذرًا من الارتماء في الحضن الأميركي المنحاز كليًا لـ"إسرائيل"، بل القائد الفعلي للمشروع، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول توجيهه لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: تصريحات رجي تبرّير لاستمرار إسرائيل في عدوانها
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: تصريحات وزير الخارجية بدت وكأنها تبرر لإسرائيل الاستمرار في عدوانها (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: تعيين مفاوض مدني تنازل مجاني ويعرّض لبنان للخطر
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: الجانبان الأميركي والإسرائيلي سيواصلان طلب المزيد كلما قدم لبنان تنازلات
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 20:50:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14
Lebanon24
13:28 | 2025-12-14
Lebanon24
13:00 | 2025-12-14
Lebanon24
12:35 | 2025-12-14
Lebanon24
11:51 | 2025-12-14
Lebanon24
11:46 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24