Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البعريني: للمحافظة على الميثاقية والتوازنات الوطنية في موضوع الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
14-12-2025 | 08:41
Doc-P-1455041-639013249517438837.png
Doc-P-1455041-639013249517438837.png photos 0
اعتبر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، أنّ "المرحلة التي يمرّ بها لبنان هي مرحلة استنزاف لا تقلّ خطورة عن مراحل الحروب"، متسائلاً: "ألا نلاحظ أنّنا نعيش منذ عام في الدوّامة نفسها؟ في كل مرة يتجدّد التهديد الإسرائيلي ويترافق مع ضغط دولي، فيُقدِم لبنان على خطوة سياسية من دون أن يلامس جوهر المشكلة أو يعالج أسبابها الفعلية".


وأضاف: "أنّ هذا الوقت الضائع يشكّل هدرًا من عمر الوطن وشعبه"، معتبرًا أنّ "تمييع القرارات وتأجيلها والرهان على عامل الوقت لا تصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية، بل تزيد من حالة الإحباط العام. وخلال سلسلة لقاءات واجتماعات عقدها في مكتبه، أعرب عن أسفه لأنّ هدر الوقت وضياع الفرص ينعكسان مباشرة على الملفات الاجتماعية والمعيشية، إلى حدّ فقدان المواطن ثقته بالوعود المطروحة".


وفي ما يتعلّق بملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية، شدّد البعريني على "ضرورة الحفاظ على الميثاقية والتوازنات الوطنية"، مؤكدًا أنّ "من حقّ كل طائفة أن تنال حصّتها العادلة بعيدًا من أي غبن أو إقصاء". 


وأشار إلى أنّه "في حال تعذّر تحقيق هذه المعادلة في الوقت الراهن، فإنّ التأجيل يبقى الخيار الأسلم إلى حين تأمين الشروط التي تحفظ العدالة والتوازن داخل الجامعة".


أمّا في الشأن المتصل بالمؤسسة العسكرية، فتوقّف البعريني عند قرار استبعاد نحو 150 شابًا بعد ثلاثة أشهر من التدريب، معتبرًا أنّ "الوضع الاجتماعي والمعيشي بات بالغ الصعوبة". 


وقال: "خلال زياراتهم لي، لمستُ مدى تأثّر هؤلاء الشبان وعائلاتهم، ورأيت دموعهم، لأنّهم يعوّلون على موقعهم في الجيش لتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار المعيشي والاستشفائي، في ظل ارتفاع معدّلات البطالة وانعدام فرص العمل". 


وطالب البعريني بـ"إعادة النظر في هذا القرار"، داعيًا إلى "مقاربته بإنسانية ومسؤولية"، ومناشدًا رئيس الجمهورية وقائد الجيش "معالجة هذا الملف بما يراعي الظروف القاسية التي يمرّ بها هؤلاء الشبان".
 
الجامعة اللبنانية

الدولة اللبنانية

المؤسسة العسكرية

الاعتدال الوطني

جامعة اللبنانية

مصلحة الدولة

قائد الجيش

الإسرائيلي

Lebanon24
13:33 | 2025-12-14
Lebanon24
13:28 | 2025-12-14
Lebanon24
13:00 | 2025-12-14
Lebanon24
12:35 | 2025-12-14
Lebanon24
11:51 | 2025-12-14
Lebanon24
11:46 | 2025-12-14
