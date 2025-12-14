البعريني: للمحافظة على الميثاقية والتوازنات الوطنية في موضوع الجامعة اللبنانية

وأضاف: "أنّ هذا الوقت الضائع يشكّل هدرًا من عمر الوطن وشعبه"، معتبرًا أنّ "تمييع القرارات وتأجيلها والرهان على عامل الوقت لا تصبّ في مصلحة ، بل تزيد من حالة الإحباط العام. وخلال سلسلة لقاءات واجتماعات عقدها في مكتبه، أعرب عن أسفه لأنّ هدر الوقت وضياع الفرص ينعكسان مباشرة على الملفات الاجتماعية والمعيشية، إلى حدّ فقدان المواطن ثقته بالوعود المطروحة".وفي ما يتعلّق بملف تفرّغ أساتذة ، شدّد البعريني على "ضرورة الحفاظ على الميثاقية والتوازنات الوطنية"، مؤكدًا أنّ "من حقّ كل طائفة أن تنال حصّتها العادلة بعيدًا من أي غبن أو إقصاء".وأشار إلى أنّه "في حال تعذّر تحقيق هذه المعادلة في الوقت الراهن، فإنّ التأجيل يبقى الخيار الأسلم إلى حين تأمين الشروط التي تحفظ العدالة والتوازن داخل الجامعة".أمّا في الشأن المتصل بالمؤسسة العسكرية، فتوقّف البعريني عند قرار استبعاد نحو 150 شابًا بعد ثلاثة أشهر من التدريب، معتبرًا أنّ "الوضع الاجتماعي والمعيشي بات بالغ الصعوبة".وقال: "خلال زياراتهم لي، لمستُ مدى تأثّر هؤلاء الشبان وعائلاتهم، ورأيت دموعهم، لأنّهم يعوّلون على موقعهم في الجيش لتأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار المعيشي والاستشفائي، في ظل ارتفاع معدّلات البطالة وانعدام فرص العمل".وطالب البعريني بـ"إعادة النظر في هذا القرار"، داعيًا إلى "مقاربته بإنسانية ومسؤولية"، ومناشدًا رئيس الجمهورية وقائد الجيش "معالجة هذا الملف بما يراعي الظروف القاسية التي يمرّ بها هؤلاء الشبان".