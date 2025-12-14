في منشور.. مطر يعلّق على هجوم سيدني

كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "ضرب الإرهاب اليوم موقعا ١٢ قتيلاً وعدداً من الجرحى على شاطئ في سيدني. وأنا إذ تمثل لي أستراليا وطناً حنوناً ثانياً، فلا يسعني الا الإدانة بأشد التعابير والأحاسيس، متمنياً أن يبقى ، الحاضن لملايين من جنسيات وأديان عديدة، قارة استقرار وسلام. كما أستنكر وأدين جميع أشكال وأنواع الإرهاب، أينما حلّ، ومن أي جهة كان، في العالم أجمع".

