لبنان

أعمال تصوير مشبوهة في كفرملكي... والبلدية تتحرك!

Lebanon 24
14-12-2025 | 09:55
أعلنت بلدية كفرملكي في بيان أنه "لفت انتباه أحد أهالي بلدة كفرملكي قيام أشخاص غرباء بالتجوّل في وسط البلدة والإقدام على أعمال تصوير مشبوهة، الأمر الذي استدعى تحرّكه الفوري بالتعاون مع عدد من أبناء البلدة، حيث جرى التحفّظ عليهم ريثما تمّ إبلاغ شرطة بلدية كفرملكي".

 

 

 

وأضاف البيان: "على الأثر، حضرت دورية من الشرطة البلدية إلى المكان، وباشر رئيس البلدية المحامي فاروق حمود إجراء الاتصالات اللازمة مع الأجهزة الأمنية المختصة أصولاً، والتي تسلّمت الأشخاص المعنيين وقامت بتوقيفهم تمهيدًا لفتح تحقيق رسمي".

 

 

 

وختم: "وإذ تتوجّه بلدية كفرملكي بجزيل الشكر والتقدير إلى أهالي البلدة على حسّهم العالي بالمسؤولية، ويقظتهم المشهودة، وتعاونهم الكامل مع السلطات المحلية، فإنها تؤكد التزامها الدائم، ضمن الإمكانات المتاحة ووفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بحماية البلدة وأهلها من أي خلل أمني، سواء عبر التدابير الاستباقية والوقائية أو من خلال التنسيق والتعاون المباشر مع أجهزة الدولة المعنية".

 

