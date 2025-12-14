تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نادي الفرير بسكنتا ينظم احتفال "برالي الاستقلال" لتوزيع الجوائز برعاية كنعان

Lebanon 24
14-12-2025 | 10:01
نظّم نادي الفرير بسكنتا  احتفال توزيع الجوائز على الفائزين "برالي الاستقلال"، برعاية وحضور النائب ابراهيم كنعان على مسرح مدرسة القديس بطرس- فرير بسكنتا، والذي شاركت فيه فرق من شبيبة مار يوسف والبوزونسون والفرير وكشافة لبنان.


حضر الاحتفال الذي تخللته عروض رياضية بالفنون القتالية والجمباز ومسابقات علمية وثقافية، أعضاء المجلس البلدي في بسكنتا عصام الخوري حنا وبيار حبيقة وفاتن علم،  والمخاتير عادل أبو حيدر ورشيد الحاج وجوزف كرم ومارسيا حنكش، ورئيس بلدية بسكنتا الأسبق طانيوس غانم ومدير مدرسة الفرير مار بطرس بسكنتا ميشال يزبك، ورئيسة مدرسة البوزونسون الأخت ماري راشد،  ومدير مدسة الفرير فرن الشباك أنطوان مدور.


وقال كنعان: "لست هنا بصفة سياسية، بل كواحد منكم، خصوصاً  أن بسكنتا في قلبي من زمان مش من اليوم، وشباننا وشاباتنا بكبروا القلب بالرياضة والثقافة، ويستحقون كل الدعم والتقدير والتشجيع. وهذه المدرسة تعني لي الكثير،  كما تعني لأهل بسكنتا والى مزيد من العطاء والنشاطات لنادي الفرير ومبروك للفائزين شبيبة مار يوسف والبزنسون والفرير كما الكشافة". 



