نادي الفرير بسكنتا ينظم احتفال "برالي الاستقلال" لتوزيع الجوائز برعاية كنعان

نظّم نادي الفرير بسكنتا احتفال توزيع الجوائز على الفائزين "برالي "، برعاية وحضور على مسرح مدرسة القديس بطرس- فرير بسكنتا، والذي شاركت فيه فرق من مار يوسف والبوزونسون والفرير وكشافة .





حضر الاحتفال الذي تخللته عروض رياضية بالفنون القتالية والجمباز ومسابقات علمية وثقافية، أعضاء في بسكنتا عصام الخوري حنا وبيار حبيقة وفاتن علم، والمخاتير عادل أبو حيدر ورشيد الحاج وجوزف كرم ومارسيا حنكش، ورئيس بلدية بسكنتا الأسبق طانيوس غانم ومدير مدرسة الفرير مار بسكنتا ميشال يزبك، ورئيسة مدرسة البوزونسون الأخت ماري راشد، ومدير مدسة الفرير فرن الشباك أنطوان مدور.





وقال : "لست هنا بصفة سياسية، بل كواحد منكم، خصوصاً أن بسكنتا في قلبي من زمان مش ، وشباننا وشاباتنا بكبروا القلب بالرياضة والثقافة، ويستحقون كل الدعم والتقدير والتشجيع. وهذه المدرسة تعني لي الكثير، كما تعني لأهل بسكنتا والى مزيد من العطاء والنشاطات لنادي الفرير ومبروك للفائزين شبيبة مار يوسف والبزنسون والفرير كما الكشافة".









