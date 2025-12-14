رئيس بلدية حلبا: وجود ميدان لسباق الخيول في عكار يُشكّل ضرورة أساسية للشباب

اعتبر رئيس بلدية الحلبي، في بيان، أنّ وجود ميدان لسباق الخيول في يُشكّل "ضرورة أساسية للشباب، ولمحبي رياضة الفروسية، ولمربّي الخيول، لما لهذه الرياضة من أبعاد اجتماعية وتراثية وتنموية".





وأكد أنّ "دعم ميادين سباق الخيول يساهم في تأمين مساحة حضارية وآمنة للشباب، ويشكّل عامل جذب إيجابي يُبعدهم عن الآفات الاجتماعية، إضافة إلى دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية".





وفي هذا السياق، استنكر الحلبي إقفال "ميدان الريّس للفروسية"، معتبرًا أن هذا القرار "ينعكس سلبًا على الشباب ومربّي الخيول ومحبي هذه الرياضة"، وداعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر بهذا الإقفال.

