بلدية بخعون توضح أسباب أزمة مياه الشرب

أعلنت بلدية بخعون - انه "بعد متابعة أزمة مياه الشرب التي تعاني منها البلدة، تبيّن، وبعد مراجعة في ، أنّ هناك أعمال صيانة وحصر للمياه تُنفَّذ حاليًا في نبع سير، الذي تتغذّى منه معظم حارات البلدة، ما أدّى إلى تراجع موقت في كميات المياه الواصلة إلى الشبكة".

واكدت البلدية "متابعتها الحثيثة لهذا الموضوع مع الجهات المعنية، آملة أن تُستكمل الأعمال بالسرعة الممكنة بما يضمن عودة التغذية بالمياه إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت".

ودعت البلدية أهالي البلدة إلى "ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة الطارئة، ريثما تنتهي أعمال الصيانة، شاكرةً تفهّمكم وتعاونكم الدائم".