ندى البستاني لحاصباني: صار بدها تتحمّلوا مسؤولياتكن بالكهرباء وبالحكومة يلي مشاركين فيها

كتبت النائبة عبر منصة "اكس": "بيذكّرني الوزير بجوزف غوبلز، يلي قال: «اكذب، اكذب حتى يصدّقك الآخرون، ثم اكذب أكثر حتى تصدّق نفسك». ما في أشطر من القوات بتبرير الفشل وكبّ اللوم على غيرها. ايّامنا وصلت التغذية ل٢٠ ساعة، وتراجعت تدريجياً بعد ثورة القوات المقنّعة يلي استعملتوها لتسقيط ، بس عأيامكن وصلت لصفر ساعة. الوقائع والأرقام هيك بتحكي، ووثائق صفقات الفيول تبعكن يلي بالقضاء موجودة، أمّا قصص البطولات صارت قديمة… وكان الأفضل دولتَك تسمّعنا صوتك ببرنامج صار الوقت وتفرجينا مستنداتك بموضوع الكهرباء… بدكن وفيكن تعتّموا البلد ليستفيدوا المولدات، وصار بدها تتحمّلوا مسؤولياتكن بالكهرباء وبالحكومة يلي مشاركين فيها!".

