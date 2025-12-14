تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الأعياد تحرّك مطار بيروت...ارتفاع لافت في أعداد الوافدين والمسافرين

Lebanon 24
14-12-2025 | 11:46
Doc-P-1455092-639013349531537746.png
Doc-P-1455092-639013349531537746.png photos 0
مع اقتراب نهاية عام 2025 وحلول عام جديد، تتجدد الآمال بأن تكون المرحلة المقبلة أكثر أمانًا واستقرارًا، تعمّ خيرها مختلف المناطق اللبنانية.

قاعات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تشهد حركة متزايدة، لا سيما في قاعات الوصول، تزيدها حرارة زينة الأعياد التي تضفي عليها اجواء تضاعف الأمل بأيام تجمع الأهل والأصدقاء من جديد ولو في جزء بسيط من الإجازة السنوية في كنف العائلة.

منذ بداية شهر كانون الأول الحالي، بدأت حركة الوافدين ترتفع شيئاً فشيئاً، من ثمانية آلاف وافد الى لبنان تجاوزت العشرة آلاف وافد يومياً، في حين بقيت أعداد المغادرين بحدود الستة آلاف مغادر يومياً، ومن المرجح ان ترتفع هذه الأعداد كلما اقتربنا من نهاية العام، ان في الوصول او حتى في المغادرة، وقد سجل عدد الركاب عبر المطار في الأيام العشرة الأولى من كانون الأول الجاري 153 ألفاً و583 راكباً من بينهم 86661 وافداً الى لبنان، ويتوقع ان ينهي العام 2025 ايامه على تسجيل حوالي 7 ملايين راكب استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال العام المذكور.

وقد توزعت حركة المطار خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من العام الحالي على الشكل التالي:
المسافرون:
بلغ مجموع الركاب عبر المطار منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت 6 ملايين و494 ألفاً و519 راكباً ( مقابل 5 ملايين و244 ألفاً و305 ركاب في الفترة ذاتها من العام 2024 اي بزيادة نسبتها 23,83 بالمئة)، اذ ارتفع عدد الواصلين الى لبنان بنسبة 28,68 بالمئة وبلغ 3 ملايين و253 ألفاً و867 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 19,4 بالمئة وسجل 3 ملايين و240 ألفاً و289 راكباً، وكما كان متوقعاً فقد استمر تراجع عدد ركاب الترانزيت وسجل فقط 363 راكباً ( نسبة التراجع 83 بالمئة).

حركة الطائرات:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار منذ مطلع العام 2025 وحتى نهاية الشهر الحادي عشر منه 50610 رحلات (نسبة الارتفاع 16,29 بالمئة) منها 25315 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 16,36 بالمئة) و25295 رحلة إقلاع من لبنان ( بزيادة 16,21 بالمئة)

 

