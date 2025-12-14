تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
Lebanon 24
14-12-2025
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المُختصّ، صورة الموقوف:
أ. ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني)
بحقّه وثائق اتّصال بجرم إطلاق نار، وإقدامه على عمليات السلب والسرقة وفرض الخوّات وتعاطي المخدّرات.
لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء صورة الموقوف، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّته، الحضور إلى مركز فصيلة بئر حسن في وحدة
الدرك الإقليمي
، أو الاتّصال على الرّقم: 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"قوى الأمن" تعمّم صورة موقوف... وهذا ما طلبته
Lebanon 24
"قوى الأمن" تعمّم صورة موقوف... وهذا ما طلبته
14/12/2025 20:52:13
14/12/2025 20:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
Lebanon 24
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
14/12/2025 20:52:13
14/12/2025 20:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة دولية تنشط بين لبنان والبرازيل... قوى الأمن أوقفت أحد أفرادها فهل وقعتم ضحيّته؟
Lebanon 24
عصابة دولية تنشط بين لبنان والبرازيل... قوى الأمن أوقفت أحد أفرادها فهل وقعتم ضحيّته؟
14/12/2025 20:52:13
14/12/2025 20:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم صورة موقوفَين بجرم ترويج عملة مزيّفة.. هل من وقع ضحية أعمالهما؟
Lebanon 24
تعميم صورة موقوفَين بجرم ترويج عملة مزيّفة.. هل من وقع ضحية أعمالهما؟
14/12/2025 20:52:13
14/12/2025 20:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الدرك الإقليمي
شعبة العلاقات
القضاء ا
قضاء صور
القضاء
لبنان
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ادرعي: استهدفنا عنصراً في حزب الله فعّل عملاء داخل اجهزة الامن اللبنانية
Lebanon 24
ادرعي: استهدفنا عنصراً في حزب الله فعّل عملاء داخل اجهزة الامن اللبنانية
13:28 | 2025-12-14
14/12/2025 01:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان
Lebanon 24
إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان
13:00 | 2025-12-14
14/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مواطن بعد سقوطه عن الصخور في محيط شاطئ حامات
Lebanon 24
إنقاذ مواطن بعد سقوطه عن الصخور في محيط شاطئ حامات
12:35 | 2025-12-14
14/12/2025 12:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعياد تحرّك مطار بيروت...ارتفاع لافت في أعداد الوافدين والمسافرين
Lebanon 24
الأعياد تحرّك مطار بيروت...ارتفاع لافت في أعداد الوافدين والمسافرين
11:46 | 2025-12-14
14/12/2025 11:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أسطول بوتين الخفي أنقذ روسيا.. تقرير يتكلم عنه
Lebanon 24
أسطول بوتين الخفي أنقذ روسيا.. تقرير يتكلم عنه
16:00 | 2025-12-13
13/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاطفال يتجمدون والمنازل تنهار.. الشتاء يفتك بأهالي غزة
Lebanon 24
الاطفال يتجمدون والمنازل تنهار.. الشتاء يفتك بأهالي غزة
14:00 | 2025-12-13
13/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
03:29 | 2025-12-14
14/12/2025 03:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
04:00 | 2025-12-14
14/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
01:15 | 2025-12-14
14/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:33 | 2025-12-14
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:28 | 2025-12-14
ادرعي: استهدفنا عنصراً في حزب الله فعّل عملاء داخل اجهزة الامن اللبنانية
13:00 | 2025-12-14
إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان
12:35 | 2025-12-14
إنقاذ مواطن بعد سقوطه عن الصخور في محيط شاطئ حامات
11:46 | 2025-12-14
الأعياد تحرّك مطار بيروت...ارتفاع لافت في أعداد الوافدين والمسافرين
11:40 | 2025-12-14
ندى البستاني لحاصباني: صار بدها تتحمّلوا مسؤولياتكن بالكهرباء وبالحكومة يلي مشاركين فيها
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 20:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 20:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 20:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24