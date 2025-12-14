قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المُختصّ، صورة الموقوف:

أ. ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني)

بحقّه وثائق اتّصال بجرم إطلاق نار، وإقدامه على عمليات السلب والسرقة وفرض الخوّات وتعاطي المخدّرات.

لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء صورة الموقوف، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّته، الحضور إلى مركز فصيلة بئر حسن في وحدة ، أو الاتّصال على الرّقم: 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

