ادرعي: استهدفنا عنصراً في حزب الله فعّل عملاء داخل اجهزة الامن اللبنانية

#عاجل 🔸عملية استهداف ثالثة خلال ساعات: جيش الدفاع قضى على عنصر ثالث من حزب الله الارهابي



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جويا بجنوب لبنان وقضى على العنصر البارز في حزب الله الإرهابي المدعو زكريا يحي الحاج.



🔸في اطار منصبه قام بتفعيل عملاء داخل اجهزة الامن…

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان جيش الدفاع هاجم في وقت سابق اليوم في منطقة بجنوب وقضى على العنصر البارز في المدعو زكريا يحي الحاج.واعتبر انه وفي اطار منصبه قام بتفعيل عملاء داخل اجهزة الامن . كما عمل على قمع انتقادات معارضين لحزب الله في لبنان، مشيراً الى ان أنشطة الحاج شكلت تهديدًا على ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين ولبنان.وشدد على ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل.