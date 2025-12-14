ادرعي: استهدفنا عنصراً في حزب الله فعّل عملاء داخل اجهزة الامن اللبنانية

#عاجل 🔸عملية استهداف ثالثة خلال ساعات: جيش الدفاع قضى على عنصر ثالث من حزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جويا بجنوب لبنان وقضى على العنصر البارز في حزب الله الإرهابي المدعو زكريا يحي الحاج.
🔸في اطار منصبه قام بتفعيل عملاء داخل اجهزة الامن… pic.twitter.com/3rMtxe5zje
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2025
