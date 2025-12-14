أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة

أوضح الأب ، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ في بوسطن، أن أطراف المنخفض الجوي الدوّار أثّرت على وتسببت بتساقط أمطار متفرقة، حيث سُجّلت كميات متفاوتة أبرزها: 21 ملم في ، 32 ملم في بولونيا وضهور الشوير والخنشارة والمروج، 49 ملم في رومية، 51 ملم في ، 81 ملم في ، 45 ملم في ، و92 ملم في صور.



وأشار إلى أن لبنان يشهد حالياً استقراراً جوياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يستمر حتى ظهر يوم الاثنين، قبل أن يقترب منخفض جوي سريع من للبحر الأبيض المتوسط نتيجة تراجع الضغط الجوي إلى نحو 1012 hPa.



ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق بعد ظهر الاثنين وتشتد خلال الليل، مع تساقط ثلوج لفترة قصيرة على الجبال الغربية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر من دون تراكمات تُذكر، فيما تتركز غزارة الأمطار بشكل أساسي على والأردن.



ولفت خنيصر إلى أن هذا المنخفض الاعتيادي سيترافق مع موجة برد شديدة تمتد ليومين، حيث تلامس درجات الحرارة مساء الأربعاء ما بين -1 و-2 درجة في ، ونحو -1 درجة على ارتفاع 1200 متر في الجبال الغربية، فيما تصل على الساحل إلى نحو 11 درجة مئوية.

Advertisement