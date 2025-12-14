تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة

Lebanon 24
14-12-2025 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1455141-639013415312977194.jpg
Doc-P-1455141-639013415312977194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح الأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ في بوسطن، أن أطراف المنخفض الجوي الدوّار أثّرت على لبنان وتسببت بتساقط أمطار متفرقة، حيث سُجّلت كميات متفاوتة أبرزها: 21 ملم في زحلة، 32 ملم في بولونيا وضهور الشوير والخنشارة والمروج، 49 ملم في رومية، 51 ملم في بيروت، 81 ملم في حاصبيا، 45 ملم في صيدا، و92 ملم في صور.

وأشار إلى أن لبنان يشهد حالياً استقراراً جوياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يستمر حتى ظهر يوم الاثنين، قبل أن يقترب منخفض جوي سريع من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط نتيجة تراجع الضغط الجوي إلى نحو 1012 hPa.

ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق بعد ظهر الاثنين وتشتد خلال الليل، مع تساقط ثلوج لفترة قصيرة على الجبال الغربية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر من دون تراكمات تُذكر، فيما تتركز غزارة الأمطار بشكل أساسي على فلسطين والأردن.

ولفت خنيصر إلى أن هذا المنخفض الاعتيادي سيترافق مع موجة برد شديدة تمتد ليومين، حيث تلامس درجات الحرارة مساء الأربعاء ما بين -1 و-2 درجة في البقاع، ونحو -1 درجة على ارتفاع 1200 متر في الجبال الغربية، فيما تصل على الساحل إلى نحو 11 درجة مئوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمطار غزيرة مع برق ورعد ورياح وثلوج.. متى يستقر الطقس؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان.. انخفاص في الحرارة وأمطار غزيرة وثلوج
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم.. أمطار غزيرة وثلوج على هذا الإرتفاع
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:19:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

إيلي خنيصر

البقاع

الأردن

حاصبيا

فلسطين

بيروت

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2025-12-14
Lebanon24
16:33 | 2025-12-14
Lebanon24
15:49 | 2025-12-14
Lebanon24
15:45 | 2025-12-14
Lebanon24
15:42 | 2025-12-14
Lebanon24
15:30 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24