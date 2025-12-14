تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
14-12-2025
|
13:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح الأب
إيلي خنيصر
، المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المناخ في بوسطن، أن أطراف المنخفض الجوي الدوّار أثّرت على
لبنان
وتسببت بتساقط أمطار متفرقة، حيث سُجّلت كميات متفاوتة أبرزها: 21 ملم في
زحلة
، 32 ملم في بولونيا وضهور الشوير والخنشارة والمروج، 49 ملم في رومية، 51 ملم في
بيروت
، 81 ملم في
حاصبيا
، 45 ملم في
صيدا
، و92 ملم في صور.
وأشار إلى أن لبنان يشهد حالياً استقراراً جوياً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يستمر حتى ظهر يوم الاثنين، قبل أن يقترب منخفض جوي سريع من
الحوض الشرقي
للبحر الأبيض المتوسط نتيجة تراجع الضغط الجوي إلى نحو 1012 hPa.
ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار بالتساقط بشكل متفرق بعد ظهر الاثنين وتشتد خلال الليل، مع تساقط ثلوج لفترة قصيرة على الجبال الغربية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر من دون تراكمات تُذكر، فيما تتركز غزارة الأمطار بشكل أساسي على
فلسطين
والأردن.
ولفت خنيصر إلى أن هذا المنخفض الاعتيادي سيترافق مع موجة برد شديدة تمتد ليومين، حيث تلامس درجات الحرارة مساء الأربعاء ما بين -1 و-2 درجة في
البقاع
، ونحو -1 درجة على ارتفاع 1200 متر في الجبال الغربية، فيما تصل على الساحل إلى نحو 11 درجة مئوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمطار غزيرة مع برق ورعد ورياح وثلوج.. متى يستقر الطقس؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة مع برق ورعد ورياح وثلوج.. متى يستقر الطقس؟
15/12/2025 01:19:03
15/12/2025 01:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15/12/2025 01:19:03
15/12/2025 01:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس لبنان.. انخفاص في الحرارة وأمطار غزيرة وثلوج
Lebanon 24
طقس لبنان.. انخفاص في الحرارة وأمطار غزيرة وثلوج
15/12/2025 01:19:03
15/12/2025 01:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم.. أمطار غزيرة وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
المنخفض الجوي يبدأ تأثيره اليوم.. أمطار غزيرة وثلوج على هذا الإرتفاع
15/12/2025 01:19:03
15/12/2025 01:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
إيلي خنيصر
البقاع
الأردن
حاصبيا
فلسطين
بيروت
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني
Lebanon 24
ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني
16:41 | 2025-12-14
14/12/2025 04:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية
Lebanon 24
مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية
16:33 | 2025-12-14
14/12/2025 04:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
Lebanon 24
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
15:49 | 2025-12-14
14/12/2025 03:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
Lebanon 24
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
15:45 | 2025-12-14
14/12/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة الزميلة ريما فرح بكسور
Lebanon 24
إصابة الزميلة ريما فرح بكسور
15:42 | 2025-12-14
14/12/2025 03:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
03:29 | 2025-12-14
14/12/2025 03:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
04:00 | 2025-12-14
14/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
01:15 | 2025-12-14
14/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
11:51 | 2025-12-14
14/12/2025 11:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:41 | 2025-12-14
ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني
16:33 | 2025-12-14
مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية
15:49 | 2025-12-14
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
15:45 | 2025-12-14
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
15:42 | 2025-12-14
إصابة الزميلة ريما فرح بكسور
15:30 | 2025-12-14
ماس كهربائي يتسبب في حريق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي (فيديو)
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 01:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 01:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 01:19:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24