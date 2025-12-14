إسرائيل تعلن تعزيز مواقعها الأمنية في جميع الساحات الحدودية

أفاد ، ، اليوم الأحد، أن الجيش ينفذ خطوط أمان في وسوريا وغزة.وقال أثناء زيارته مقر الفرقة 91 بمشاركة "قوات الجيش الإسرائيلي تتموضع في وضعية دفاع متقدمة ومنتشرة في نقاط سيطرة"، مضيفاً "قواتنا تُنشئ خطوط أمن في جميع الساحات في لبنان وسوريا وغزة".كما تابع "لن نسمح للعدو بتعزيز قوته، وسنرد على كل خرق للاتفاق.. سياستنا واضحة، في جميع الساحات وكذلك في لبنان سنواصل العمل وإحباط التهديدات في مهدها".وأردف "وجودنا في هذه النقاط يتيح حماية أفضل لسكاننا". ( الحدث)