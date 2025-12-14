تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

إسرائيل تعلن تعزيز مواقعها الأمنية في جميع الساحات الحدودية

Lebanon 24
14-12-2025 | 14:14
أفاد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، أن الجيش ينفذ خطوط أمان في لبنان وسوريا وغزة.

وقال أثناء زيارته مقر الفرقة 91 بمشاركة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو "قوات الجيش الإسرائيلي تتموضع في وضعية دفاع متقدمة ومنتشرة في نقاط سيطرة"، مضيفاً "قواتنا تُنشئ خطوط أمن في جميع الساحات في لبنان وسوريا وغزة".

كما تابع "لن نسمح للعدو بتعزيز قوته، وسنرد على كل خرق للاتفاق.. سياستنا واضحة، في جميع الساحات وكذلك في لبنان سنواصل العمل وإحباط التهديدات في مهدها".

وأردف "وجودنا في هذه النقاط يتيح حماية أفضل لسكاننا". ( الحدث)
 
لبنان

عربي-دولي

قائد المنطقة الشمالية

المنطقة الشمالية

رئيس الأركان

إيال زامير

الإسرائيلي

رافي ميلو

يوم الأحد

إسرائيل

