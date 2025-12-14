بسبب أعمال الصيانة.. تدابير سير في نفق شكا

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:بسبب القيام بأعمال الصيانة في نفق شكا:أوّلًا: بتواريخ 15-16-18 و 19-12-2025 سيتمّ تضييق الطريق على المسلك للأوتوستراد من نفق شكّا باتّجاه ، وذلك اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 17.00ثانيًا: بتاريخ 17-12-2025 سيتمّ تضييق الطريق على المسلك الشرقي اعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 13.00، وعند الساعة 18.00 سيتمّ إغلاق تامّ للأوتوستراد، وتحويله على الخطّ البحري من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 1.00 بعد منتصف الليل من تاريخ 18-12-2025وسيتمّ قطع الطريق وتحويله بتاريخ 17-12-2025 على المسلك الشرقي بعد محطّة المحروقات – مفرق يؤدّي إلى في بلدة كوبا.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.