لبنان
بسبب أعمال الصيانة.. تدابير سير في نفق شكا
Lebanon 24
14-12-2025
|
15:01
photos
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
بسبب القيام بأعمال الصيانة في نفق شكا:
أوّلًا: بتواريخ 15-16-18 و 19-12-2025 سيتمّ تضييق الطريق على المسلك
الغربي
للأوتوستراد من نفق شكّا باتّجاه
بيروت
، وذلك اعتبارًا من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 17.00
ثانيًا: بتاريخ 17-12-2025 سيتمّ تضييق الطريق على المسلك الشرقي اعتبارًا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 13.00، وعند الساعة 18.00 سيتمّ إغلاق تامّ للأوتوستراد، وتحويله على الخطّ البحري من الساعة 18.00 ولغاية الساعة 1.00 بعد منتصف الليل من تاريخ 18-12-2025
وسيتمّ قطع الطريق وتحويله بتاريخ 17-12-2025 على المسلك الشرقي بعد محطّة المحروقات – مفرق يؤدّي إلى
الطريق البحري
في بلدة كوبا.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني
Lebanon 24
ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني
16:41 | 2025-12-14
14/12/2025 04:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية
Lebanon 24
مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية
16:33 | 2025-12-14
14/12/2025 04:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
Lebanon 24
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
15:49 | 2025-12-14
14/12/2025 03:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
Lebanon 24
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
15:45 | 2025-12-14
14/12/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة الزميلة ريما فرح بكسور
Lebanon 24
إصابة الزميلة ريما فرح بكسور
15:42 | 2025-12-14
14/12/2025 03:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
