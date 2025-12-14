حريق في البقاع الغربي يُودي بحياة رجل مسن

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:أثناء إخماد عناصر الدفاع المدني حريقًا اندلع داخل منزل في بلدة لوسي – التحتا (البقاع الغربي)، عثروا على صاحب المنزل متوفيا حرقاً، وهو في العقد الثامن من العمر.اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.