إرتفاع الزواج عربياً.. وانخفاضه لبنانياً

أظهرت إحصاءات حديثة أنّ أعلى خمس دول عربية من حيث معدلات الإقبال على الزواج هي: ، مصر، ، ، وقطر.

ويُلاحظ غياب عن هذه الإحصاءات، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء تراجع معدلات الزواج فيه مقارنة بدول عربية أخرى.

يعود هذا التراجع في لبنان إلى عدة عوامل، أبرزها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى البطالة وانخفاض القدرة الشرائية لدى الشباب. كما تلعب الهجرة دورًا أساسيًا في تأخير الزواج أو العزوف عنه، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الزواج نفسها، من سكن ومهر وحفلات، إلى جانب تغيّر بعض المفاهيم الاجتماعية وتقدّم سن الزواج.

أما الحلول الممكنة لتشجيع الزواج في لبنان، فتتمثل في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم تسهيلات وقروض مدعومة للزواج والسكن، إضافة إلى نشر ثقافة التخفيف من الأعباء المادية المرتبطة بالزواج، وتعزيز الوعي بأهمية الاستقرار الأسري في المجتمع.

