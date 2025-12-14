تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-12-2025 | 15:45
للأسبوع الثاني على التوالي، تعود لجان المساعدين القضائيين إلى تصعيد تحركها مع إعلان اعتكاف شامل لمدة ثلاثة أيام، يبدأ صباح غد الإثنين ويستمر حتى مساء الأربعاء، ما يعيد ملامح الشلل القضائي إلى مختلف المرافق القانونية في البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة ستتسبب بتوقف مئات الجلسات في المحاكم الجزائية والمدنية، ما يؤدي إلى تأجيل البت في قضايا حساسة. كما سيتوقف عمل السجلات التجارية ودوائر التنفيذ، ما يعرقل معاملات الشركات والأفراد، من تسجيل الشركات إلى تنفيذ الأحكام القضائية.

مصدر قانوني رفض الكشف عن هويته أكد عبر "لبنان ٢٤" أن المحامين سيجدون أنفسهم عاجزين عن متابعة ملفاتهم، فيما سيتكبد المواطنون مزيدًا من التأخير، خصوصًا في القضايا التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من القضاء، مثل إجراءات قضاء العجلة لحماية الحقوق أو منع أضرار آنية.
وأضاف المصدر انه لا يستثنى من هذا التوقف سوى إنجاز المهل القانونية حصرا في اليوم الأخير فقط، منعا لتحميل المساعدين القضائيين أي تبعات قانونية.
خاص "لبنان 24"
