إصابة الزميلة ريما فرح بكسور

تعرضت الزميلة الدكتورة لكسور عديدة في رجلها مما سيلزمها المكوث شهر ، لكن اللافت ان عملها كمستشارة اعلامية في وزارة المال واستاذة محاضرة في كلية الاعلام في لم يتوقف كونها تواصل عملها اونلاين.

ولفت المتصلين بالزميلة فرح للاطمئنان ان روح النكتة لم تفارقها حتى في ذروة الوجع واستمرت على ما عرفت به من اطلاق النكات حتى على نفسها.