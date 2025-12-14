تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إصابة الزميلة ريما فرح بكسور
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-12-2025
|
15:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت الزميلة الدكتورة
ريما فرح
لكسور عديدة في رجلها مما سيلزمها المكوث شهر
في المنزل
، لكن اللافت ان عملها كمستشارة اعلامية في وزارة المال واستاذة محاضرة في كلية الاعلام في
الجامعة اللبنانية
لم يتوقف كونها تواصل عملها اونلاين.
ولفت المتصلين بالزميلة فرح للاطمئنان ان روح النكتة لم تفارقها حتى في ذروة الوجع واستمرت على ما عرفت به من اطلاق النكات حتى على نفسها.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الموت يُغيّب والد الزميلة في الوكالة الوطنية للإعلام رنا شهاب الدين
Lebanon 24
الموت يُغيّب والد الزميلة في الوكالة الوطنية للإعلام رنا شهاب الدين
15/12/2025 01:20:04
15/12/2025 01:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لم يحضر رونالدو جنازة زميله في المنتخب البرتغاليّ؟
Lebanon 24
لماذا لم يحضر رونالدو جنازة زميله في المنتخب البرتغاليّ؟
15/12/2025 01:20:04
15/12/2025 01:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج راسل يتنكر في قناع مصارعة لمشاهدة زميله بالفورمولا 1
Lebanon 24
جورج راسل يتنكر في قناع مصارعة لمشاهدة زميله بالفورمولا 1
15/12/2025 01:20:04
15/12/2025 01:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما بعد إعدامهما
Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثماني شهيدين من الخليل وبيت ريما بعد إعدامهما
15/12/2025 01:20:04
15/12/2025 01:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الجامعة اللبنانية
جامعة اللبنانية
جامعة اللبن
في الجامعة
في المنزل
اللبنانية
ريما فرح
كلية ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني
Lebanon 24
ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني
16:41 | 2025-12-14
14/12/2025 04:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية
Lebanon 24
مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية
16:33 | 2025-12-14
14/12/2025 04:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
Lebanon 24
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
15:49 | 2025-12-14
14/12/2025 03:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
Lebanon 24
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
15:45 | 2025-12-14
14/12/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماس كهربائي يتسبب في حريق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي (فيديو)
Lebanon 24
ماس كهربائي يتسبب في حريق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي (فيديو)
15:30 | 2025-12-14
14/12/2025 03:30:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
03:29 | 2025-12-14
14/12/2025 03:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
04:00 | 2025-12-14
14/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
01:15 | 2025-12-14
14/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
11:51 | 2025-12-14
14/12/2025 11:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:41 | 2025-12-14
ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني
16:33 | 2025-12-14
مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية
15:49 | 2025-12-14
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
15:45 | 2025-12-14
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
15:30 | 2025-12-14
ماس كهربائي يتسبب في حريق سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي (فيديو)
15:19 | 2025-12-14
إرتفاع الزواج عربياً.. وانخفاضه لبنانياً
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 01:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 01:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 01:20:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24