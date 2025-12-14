تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً
14-12-2025
14-12-2025
|
15:49
صدر عن
قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٥، أثناء قيام وحدة من الجيش بتنفيذ دورية في منطقة المشرفة –
الهرمل
، تعرّضت لإطلاق نار من الجانب السوري فردّت بالمثل على مصادر النيران من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين.
على أثر الحادثة، جرت اتصالات بين الجيش والسلطات
السورية
المعنية وعاد الوضع إلى طبيعته.
Advertisement
تابع
