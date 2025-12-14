بعد المواجهة عند الحدود اللبنانية - السورية.. الجيش يصدر بياناً

صدر عن البيان الآتي:بتاريخ ١٤/ ١٢/ ٢٠٢٥، أثناء قيام وحدة من الجيش بتنفيذ دورية في منطقة المشرفة – ، تعرّضت لإطلاق نار من الجانب السوري فردّت بالمثل على مصادر النيران من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين.على أثر الحادثة، جرت اتصالات بين الجيش والسلطات المعنية وعاد الوضع إلى طبيعته.