تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرقص من عاصمة الشمال: طرابلس كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية

Lebanon 24
14-12-2025 | 16:33
A-
A+
Doc-P-1455201-639013524004687062.png
Doc-P-1455201-639013524004687062.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

عقد وزير الإعلام  بول مرقص، خلال محطته الثانية في مدينة طرابلس، اجتماعًا موسعًا في سرايا طرابلس مع نواب المدينة وفعالياتها السياسية والروحية والنقابية والاقتصادية، بحضور محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، خُصص لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه طرابلس، ولاسيما الصورة الإعلامية غير المنصفة التي تُقدَّم عنها في بعض وسائل الإعلام.

وتناول اللقاء واقع طرابلس كمدينة عريقة في العلم والعلماء، والتنوع والعيش المشترك، ومدينة تزخر بالمعالم الأثرية والمرافق الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد والسياحة، في مقابل ما تتعرض له أحيانا من تشويه إعلامي لا يعكس تاريخها ولا حاضرها.

وحضر الاجتماع إلى جانب الوزير مرقص والمحافظ الرافعي، النواب اللواء أشرف ريفي، طه ناجي، إيلي الخوري وجميل عبود، وممثلون عن عدد من نواب المدينة، كما شارك رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، والشيخ بلال بارودي ممثلاً مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وقائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، ورئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة ل"تلفزيون لبنان" الدكتورة إليسار نداف.

كما حضر قائمقامو الأقضية الشمالية: بشري رُبى الشفشق، الكورة كاترين كفورين، والمنية ـ الضنية جان الخولي، ونقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي البروفسور هاني الشعراني، والنقيب سامي الحسن ممثلاً نقابة المحامين في الشمال، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، ورئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، ونائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبارة ممثلاً رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة، ومديرة غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في الشمال الأستاذة ليندا سلطان ممثلة رئيس الغرفة توفيق دبوسي، ونائب رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس سارة الشريف، إلى جانب عدد من فاعليات المدينة.

 في مستهل اللقاء، رحبت المحافظ الرافعي بالوزير مرقص والحاضرين، مثنية على" أهمية هذا الاجتماع وما يحمله من دلالات إيجابية لمدينة طرابلس، لا سيما في ظل التحديات التي واجهتها في السنوات الماضية". 

وأكدت أن" تسليط الضوء على طرابلس من خلال الإعلام الوطني يعد خطوة أساسية لإعادة الاعتبار لصورتها الحقيقية كمدينة للعلم والاعتدال والانفتاح"، مشددة على "ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والإعلامية لإبراز إمكاناتها الاقتصادية والسياحية والثقافية".

الوزير مرقص، شكر بدوره المحافظ الرافعي والحاضرين على حفاوة الاستقبال، ناقلاً تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المشاركين وأبناء المدينة لما لطرابلس من مكانة خاصة للرئيس عون، مؤكدا أن "فخامته، إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام والحكومة، يولون طرابلس اهتماما بالغا، ويعملون على تفعيل مرافقها الحيوية وملء الشواغر فيها لتستعيد دورها الطبيعي منارة للبنان والمنطقة، نظرا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتاريخها العريق في العلم والثقافة والاقتصاد، وكونها كانت ولا تزال بوابة عبور بين لبنان والدول العربية والأوروبية".

 

وقال مرقص: "زيارة طرابلس هي زيارة طبيعية وواجب، لكنني أقوم بها بفرح وسعادة واندفاع، لأن هذه المدينة غالية علي، وعلى لبنان كله، فيها من التاريخ ما يكفي لننظر إلى مستقبلها بعيون مفعمة بالأمل بالاستقرار والازدهار اللذين تستحقهما".

 

وشدد على أن "المطلوب أولا هو ترميم ما علق بصورة طرابلس البهية نتيجة بعض الأحداث التي نسبت إليها ظلما"، مؤكدا أنها "مدينة بريئة من تلك الصورة، فهي مدينة التسامح والانفتاح والعيش المشترك، ومدينة المستقبل"، وأشار إلى أن "كل من يجول في أحيائها يدرك هذه الحقيقة، ما يجعل دور الإعلام محوريا وأساسيا في إبراز صورتها الحقيقية".

 

وأوضح أن" زيارته تأتي من منطلق إيمانه بدور الإعلام، وبدعم وتشجيع من رئيس الجمهورية، لإيصال صورة طرابلس الحقيقية"، معتبرا أن" المطلوب ليس تجميل الصورة، فالصورة جميلة أساسا، لكنها تحتاج إلى تركيز وتسليط ضوء مهني يعكس واقع المدينة وقيمها النبيلة".

 

 

وكشف مرقص أنه جرى خلال اللقاء" البحث في آليات تنفيذية واضحة، بالتعاون مع مختلف الهيئات الروحية والمدنية والاقتصادية والرسمية، لوضع برنامج عمل إعلامي متكامل، يبدأ من الإعلام العام، ولا سيما تلفزيون لبنان وإذاعة لبنان والوكالة الوطنية للإعلام، وصولا إلى وسائل الإعلام الخاصة، بهدف تكثيف التغطيات وإنتاج مواد إعلامية وفيديوهات تبرز جمال طرابلس وقيمها وطاقاتها وإمكاناتها".

 

وأعلن" التوجه لتشكيل لجنة منبثقة عن الاجتماع، تعنى بمتابعة هذه الأفكار وتحويلها إلى خطوات عملية تسهم في إعادة تركيز الصورة الحقيقية للمدينة".

 

 

وتطرق الوزير مرقص إلى قانون الإعلام الجديد، موضحا أهميته "كقانون عصري يواكب التطورات الإعلامية الحديثة، بعد نحو 30 عاما على صدور القانون الحالي"، مؤكدا أن القانون الجديد، الذي أُنجز في لجنة الإدارة والعدل ويتجه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره، "يحمي حرية التعبير والصحافة والصحافيين، ويلغي العقوبات السالبة للحرية، ويمنع التوقيف الاحتياطي، وينشئ هيئة مدنية مهنية مستقلة للنظر في المخالفات الإعلامية، وينظم الإعلام الحديث دون تقييد حرية التعبير".

 

نقاش وتداخلات

 

وشهد اللقاء نقاشا موسعا ومداخلات بناءة بين وزير الإعلام والحاضرين، تمحورت حول خطوات عملية لتعزيز الحضور الإيجابي لمدينة طرابلس على المستوى الإعلامي، وفي هذا السياق، طرح اقتراح بتشكيل لجنة خاصة بمدينة طرابلس تتولى التنسيق والمتابعة المباشرة مع وزارة الإعلام، على أن تعنى بوضع خطة عمل مستدامة تبرز صورة المدينة الحقيقية.

 

كما جرى تأكيد أهمية إنتاج مواد مرئية وأفلام قصيرة عن طرابلس، تعرض بشكل دوري عبر الشاشات الرقمية، وعلى شاشة تلفزيون لبنان والشاشات التلفزة الخاصة، بما يسهم في ترسيخ الصورة الإيجابية للمدينة في الوعي العام.

 

وفي إطار تعزيز الهوية البصرية لطرابلس، طرح اقتراح إطلاق مسابقة للهوية البصرية لمدينة طرابلس من بلدية طرابلس، على أن تكون برعاية وزارة الإعلام، تتوج بإقامة حدث كبير يحضر له خلال شهري آذار أو نيسان المقبلين، مع التأكيد على أهمية أن يقام برعاية وحضور وزير الإعلام، لما يحمله ذلك من رمزية وطنية ودعم رسمي للمبادرة.

 

كما تطرّق النقاش إلى ملف الجامعة اللبنانية، حيث جرى التشديد على دورها الأكاديمي والوطني في المدينة، وأهمية مواكبة قضاياها ودعمها، نظرا لما تمثله من رافعة تعليمية واجتماعية أساسية لأبناء طرابلس والشمال. السنوات الماضية. وأكدت أن تسليط الضوء على طرابلس من خلال الإعلام الوطني يعد خطوة أساسية لإعادة الاعتبار لصورتها الحقيقية كمدينة للعلم والاعتدال والانفتاح، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والإعلامية لإبراز إمكاناتها الاقتصادية والسياحية والثقافية.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم كييف: لا تزال هناك أهداف معادية ترصد باتجاه العاصمة من الشرق
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: مكافحة تنظيم داعش كانت ولا تزال أولوية قصوى ضمن خطة ضبط الأمن وحماية المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وبناء دولة العدالة والقانون
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي إمام من سيدني: طرابلس والشمال ما زالا يفتقران إلى الإنماء المتوازن
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: انعقاد الملتقى في بيروت تأكيد على مكانة لبنان كمساحة عربية جامعة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:20:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

القضايا

الشمالي

المينا

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2025-12-14
Lebanon24
15:49 | 2025-12-14
Lebanon24
15:45 | 2025-12-14
Lebanon24
15:42 | 2025-12-14
Lebanon24
15:30 | 2025-12-14
Lebanon24
15:19 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24