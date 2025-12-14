ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني

كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "اكس": "إنّ ما يقوم به الكيان من قتلٍ وإجرامٍ واحتلالٍ ودمويّة بحقّ واللبنانيين يفتح أبواب العنف وردود الفعل العنيفة، كما حصل في سيدني. وأيّ عملية قتل كالتي شاهدناها، كهذه، لا تبرير لها؛ فديننا يحرّم قتل المدنيين. وأستند في ذلك إلى آيةٍ من سورة المائدة: بسم الله الرحيم ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ صدق الله العظيم. وهنا التحية الأكبر للمسلم أحمد الأحمد، صاحب القميص الأبيض، الذي يحمل رسالة الإسلام الحقيقية. وتحية لأستراليا التي واجهت الخيار الإسرائيلي واعترفت بدولة . وبعدما لاحظت أنّ هناك بعض المتسرّعين ينتقدون موقفي الذي استنكرتُ فيه جريمة سيدني، كان لا بدّ من الرد؛ إذ إنني أتمسّك بموقفي الذي يتماهى مع موقف فخامة رئيس الجمهورية ، وأتمسّك أيضًا بالاعتراض على أيّ تهديد لأستراليا التي تحتضن لبنانيين وعربًا. وأطلّ عليكم غدًا بفيديو يوضّح أيّ التباس في الموقف، لكن من الآن أقول لمن يصطاد في الماء العكر: حملتكم لن تهزّ وعينا، ولا تطال وعي الطرابلسيّين. أحمد الأحمد يمثّلني".

