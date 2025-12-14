تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
لبنان

ايهاب مطر: أحمد الأحمد يمثّلني

Lebanon 24
14-12-2025 | 16:41
Doc-P-1455203-639013526374778512.png
Doc-P-1455203-639013526374778512.png photos 0
كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة "اكس": "إنّ ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من قتلٍ وإجرامٍ واحتلالٍ ودمويّة بحقّ الفلسطينيين واللبنانيين يفتح أبواب العنف وردود الفعل العنيفة، كما حصل في سيدني. وأيّ عملية قتل كالتي شاهدناها، كهذه، لا تبرير لها؛ فديننا الإسلام يحرّم قتل المدنيين. وأستند في ذلك إلى آيةٍ من سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ صدق الله العظيم. وهنا التحية الأكبر للمسلم أحمد الأحمد، صاحب القميص الأبيض، الذي يحمل رسالة الإسلام الحقيقية. وتحية لأستراليا التي واجهت الخيار الإسرائيلي واعترفت بدولة فلسطين. وبعدما لاحظت أنّ هناك بعض المتسرّعين ينتقدون موقفي الذي استنكرتُ فيه جريمة سيدني، كان لا بدّ من الرد؛ إذ إنني أتمسّك بموقفي الذي يتماهى مع موقف فخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وأتمسّك أيضًا بالاعتراض على أيّ تهديد لأستراليا التي تحتضن لبنانيين وعربًا.  وأطلّ عليكم غدًا بفيديو يوضّح أيّ التباس في الموقف، لكن من الآن أقول لمن يصطاد في الماء العكر: حملتكم لن تهزّ وعينا، ولا تطال وعي الطرابلسيّين. أحمد الأحمد يمثّلني".
