النائب العام المالي ممتنع

كتبت" الاخبار": علم ان المالي القاضي لا يزال يمتنع عن المشاركة في اجتماعات في ، لاعتقاده بأنه قد يكون هناك نوع من تضارب المصالح، وهو ما يفترض ان يحسم من خلال تعديل قانون النقد والتسليف الذي يحدد عمل الهيئات في المصرف المركزي وصلاحياتها.

لكن تبين أنه، خلافاً لأي نص قانوني، لا يزال النائب العام المالي السابق القاضي يحضر اجتماعات الخاصة. ويتم تبرير الامر بأنه لضمان استمرارية العمل، ما اثار انتقادات في اوساط الذي يعتبر اساسيون فيه انه لا يمكن لقاض ترك السلك ان يستمر في القيام بوظيفة حساسة، وانه ينبغي حسم هذا الامر.



