Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:30
أشارت صفحة Lebanese Daily Weather  المتخصصة بالأحوال الجوية إلى انه من المتوقع أن تبدأ ذروة المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان عصر اليوم الإثني وفي المساء على ان يستمر حتى صباح الثلاثاء بهطولات غزيرة أحياناً مع احتمال للعواصف الرعدية خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية وتساقط الثلوج على ارتفاع نحو 1300 متر وربما دون ذلك شمالا في حال توفر عامل الرطوبة .

وأضافت الصفحة انه بعد ذلك تعود الرياح الشمالية الباردة والجافة لتؤثر على الأجواء ما يؤدي إلى:
- انخفاض واضح في درجات الحرارة.
- إحساس أكبر بالبرد خصوصاً ليلاً.
- تأثر المناطق الداخلية والمرتفعة وقرى عكار بشكل ملموس بسبب موقعها وقربها من الحدود السورية.

من جهتها، أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا خريفيا مستقرا يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل حتى بعد ظهر الاثنين حيث يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية سريع مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ مصدره البحرالأسود مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر كما تتساقط الثلوج  ابتداءامن ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ويستمر تأثيره حتى ظهر الثلاثاءحيث يستقر تدريجياً لتسيطر من بعدها  رياح شمالية باردة وناشطة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة الحرارة الدنيا يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة .   
 
