الحصار الانتخابي كبير والمواجهة محدودة

بدأت أوساط سياسية معارضة لـ" " تقر في الأيام الأخيرة بأن فكرة محاصرته انتخابيًا تبدو شبه مستحيلة في ظل القانون المعتمد حاليًا.وتشير هذه الأوساط إلى أن تركيبة الدوائر وتشابك التحالفات يجعلان أي محاولة لعزل "الحزب" غير قابلة للتحقق، خصوصًا أن مصالح عدد كبير من القوى والشخصيات تتقاطع معه في أكثر من منطقة.ويرى معارضو "الحزب" أن المشكلة الأساسية ليست في القدرة على التنافس، بل في استحالة تلبية مطالب جميع المرشحين الذين يحتاجون إلى دعم واسع ومتنوّع، ما يجعل محاولات المواجهة محدودة النتائج مهما تبدلت الخطابات.