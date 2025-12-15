تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الحصار الانتخابي كبير والمواجهة محدودة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 01:15
بدأت أوساط سياسية معارضة لـ"حزب الله" تقر في الأيام الأخيرة بأن فكرة محاصرته انتخابيًا تبدو شبه مستحيلة في ظل القانون المعتمد حاليًا.
وتشير هذه الأوساط إلى أن تركيبة الدوائر وتشابك التحالفات يجعلان أي محاولة لعزل "الحزب" غير قابلة للتحقق، خصوصًا أن مصالح عدد كبير من القوى والشخصيات تتقاطع معه في أكثر من منطقة.
ويرى معارضو "الحزب" أن المشكلة الأساسية ليست في القدرة على التنافس، بل في استحالة تلبية مطالب جميع المرشحين الذين يحتاجون إلى دعم واسع ومتنوّع، ما يجعل محاولات المواجهة الانتخابية محدودة النتائج مهما تبدلت الخطابات.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابية

حزب الله

الحص

ساسي

تركي

"خاص لبنان24"

