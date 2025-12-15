تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إمتحانات الكلية الحربية: الافضلية لابناء العسكر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-12-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر أمني إن نسبة عالية من أبناء العمداء في الجيش والأجهزة الأمنية
اللبنانية
الأخرى نجحت في امتحانات الدخول إلى الكلّية الحربية، وأنّ هذا العدد ليس غريبًا، كون العمداء في السلك يشجّعون دائمًا أبناءهم على التطوّع في المؤسّسات العسكرية، ويزوّدونهم بالإرشادات والمعلومات المناسبة ويرفعون معنوياتهم، ممّا يمنحهم أفضلية على غيرهم من المتقدّمين، وهذا ما يفسّر ارتفاع عدد الناجحين منهم في امتحانات الكلّية الحربية.
وأشار المصدر "إلى أنّ الامتحانات تتمّ بنزاهة وشفافية، ولا مكان اليوم للمحسوبيّات أو التدخّلات داخل الجيش والأسلاك العسكرية، ولا سيّما في المدرسة الحربية".
