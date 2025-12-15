اعلاميون على لوائح "التيار"

علم أن " " تواصل مع عدة اعلاميين واعلاميات مبديا رغبته بترشيحهم وترشيحهن للانتخابات النيابية المقبلة في عدة مناطق من بينها المتن وعاليه.

واللافت ان المتصل بهم شكروا " " معتذرين لعدم قبول في ظل الصراع السياسي الحاد المرتقب في هذه الانتخابات.





