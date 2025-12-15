من نوع "كواد كوبتر".. هذا ما تفعله مُحلقة إسرائيلية فوق الخيام

أفادت مندوبة " " ان محلقة اسرائيلية معادية من نوع "كواد كوبتر" تحلّق على مقربة من الأشجار في "حي المبرات" غرب ويتدلى حبل منها تحاول من خلاله سحب أخرى كانت سقطت سابقا في المكان نفسه.

