عبير نعمة وملحم زين يضيئان ميلاد مغدوشة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:15
تستعد بازيليك سيدة المنطرة في  مغدوشة لاحياء أمسية ميلادية مميّزة تحمل عنوان "الميلاد الجايي"، تحييها الفنانة عبير نعمة مساء 20 كانون الأول 2025، في ريسيتال يُنتظر أن يلامس روح العيد بنفَس فني راقٍ وأجواء روحانية دافئة.

وبحسب المعلومات، ترافق عبير نعمة في هذه الأمسية جوقة Voice of Heaven، في توليفة موسيقية تعيد تقديم التراتيل والأغاني الميلادية بأسلوب جديد يتناغم مع قدسية المكان ومعاني الميلاد.

وعلم ان الامسية ستتضمن مفاجآت خاصة خلال الحفل، أبرزها اطلالة مميزة للنجم ملحم زين، إلى جانب مشاركة عدد من أفراد عائلة نعمة، ما يضفي على الريسيتال طابعاً عائلياً ينسجم مع أجواء العيد ورسائله.
الريسيتال من تنظيم شركة SAFICCO لإنتاج الحفلات، وبالتعاون مع مزار سيدة المنطرة في أمسية يُتوقع أن تجمع بين الفن، الإيمان، والفرح الميلادي، وتشكّل محطة فنية وروحية لافتة في روزنامة أعياد نهاية العام.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مغدوشة تضيء شجرة الميلاد وتطلق أجواء الأعياد برسالة أمل ووحدة (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الجية أضاءت شجرة الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاف اضاءت شجرة الميلاد في زحلة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24
صيدا تضيء شجرة الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

فنون ومشاهير

رادار لبنان24

عبير نعمة

ملحم زين

روحاني

الريس

الترا

بازيل

دوشة

"خاص لبنان24"

