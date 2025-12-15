تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عبير نعمة وملحم زين يضيئان ميلاد مغدوشة
Lebanon 24
15-12-2025
|
03:15
تستعد بازيليك سيدة المنطرة في
مغدوشة
لاحياء أمسية ميلادية مميّزة تحمل عنوان "الميلاد الجايي"، تحييها الفنانة
عبير نعمة
مساء 20 كانون الأول 2025، في ريسيتال يُنتظر أن يلامس روح العيد بنفَس فني راقٍ وأجواء روحانية دافئة.
وبحسب المعلومات، ترافق عبير نعمة في هذه الأمسية جوقة Voice of Heaven، في توليفة موسيقية تعيد تقديم التراتيل والأغاني الميلادية بأسلوب جديد يتناغم مع قدسية المكان ومعاني الميلاد.
وعلم ان الامسية ستتضمن مفاجآت خاصة خلال الحفل، أبرزها اطلالة مميزة للنجم
ملحم زين
، إلى جانب مشاركة عدد من أفراد عائلة نعمة، ما يضفي على الريسيتال طابعاً عائلياً ينسجم مع أجواء العيد ورسائله.
الريسيتال من تنظيم شركة SAFICCO لإنتاج الحفلات، وبالتعاون مع مزار سيدة المنطرة في أمسية يُتوقع أن تجمع بين الفن، الإيمان، والفرح الميلادي، وتشكّل محطة فنية وروحية لافتة في روزنامة أعياد نهاية العام.
المصدر:
لبنان 24
