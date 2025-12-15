عبير نعمة وملحم زين يضيئان ميلاد مغدوشة

تستعد بازيليك سيدة المنطرة في لاحياء أمسية ميلادية مميّزة تحمل عنوان "الميلاد الجايي"، تحييها الفنانة مساء 20 كانون الأول 2025، في ريسيتال يُنتظر أن يلامس روح العيد بنفَس فني راقٍ وأجواء روحانية دافئة.



وبحسب المعلومات، ترافق عبير نعمة في هذه الأمسية جوقة Voice of Heaven، في توليفة موسيقية تعيد تقديم التراتيل والأغاني الميلادية بأسلوب جديد يتناغم مع قدسية المكان ومعاني الميلاد.



وعلم ان الامسية ستتضمن مفاجآت خاصة خلال الحفل، أبرزها اطلالة مميزة للنجم ، إلى جانب مشاركة عدد من أفراد عائلة نعمة، ما يضفي على الريسيتال طابعاً عائلياً ينسجم مع أجواء العيد ورسائله.

الريسيتال من تنظيم شركة SAFICCO لإنتاج الحفلات، وبالتعاون مع مزار سيدة المنطرة في أمسية يُتوقع أن تجمع بين الفن، الإيمان، والفرح الميلادي، وتشكّل محطة فنية وروحية لافتة في روزنامة أعياد نهاية العام.



