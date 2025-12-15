"الخارجية" توضح: لا علاقة للوزارة بحدث "Lebanese Diaspora Energy (LDE) – Special Edition 2025"

صدر عن البيان الآتي:

"نظراً لكثرة الاستفسارات والأسئلة الواردة من المواطنين المقيمين والمنتشرين، وحرصاً على الدقة وتفادياً لأي التباس، تودّ إعلام الرأي العام أن الحدث المعنون «Lebanese Diaspora Energy (LDE) – Special Edition 2025»، والمقرّر عقده في بتاريخ 29 و30 كانون الأول 2025، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين به بأي شكلٍ من الأشكال، وليس من تنظيمها أو برعايتها.

تؤكد الوزارة، بالتالي، أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن تنظيم هذا الحدث أو مضمونه أو أنشطته أو ما قد يصدر عنه".