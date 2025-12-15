تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

موجة نصب جديدة عبر شركات التحويل… انتبهوا من رسائل "حوّلتلك مصاري"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 02:45
سجلت في الآونة الأخيرة حالات نصب واحتيال جديدة انتشرت بسرعة عبر تطبيقات التواصل، تعتمد على أسلوب خادع يستهدف المواطنين مستغلّاً الثقة وضغط الوقت.
وبحسب المعلومات، يقوم المحتال بإرسال رسالة يدّعي فيها أنه حوّل مبلغاً مالياً عبر إحدى شركات التحويل مثل "يش"، وOMT أو غيرها، مؤكداً أن التحويل قد تمّ “عن طريق الخطأ”، ليعود سريعاً ويطلب إعادة المبلغ أو تحويله إلى شخص آخر بحجّة الاستعجال.
اللافت في هذه الحالات أن التحويل يكون وهمياً وغير موجود أساساً، إلا أن المحتال يعمد إلى الإلحاح والضغط النفسي، مستفيداً من ارتباك الضحية أو تأخره في التحقق من صحة العملية.




المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

