|
|
لبنان

أمس الأحد.. مرفأ بيروت سجّل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخه!

Lebanon 24
15-12-2025 | 02:56
سجّل مرفأ بيروت يوم أمس الأحد، رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخه على صعيد مناولة الحاويات، إذ استقبل ثلاث سفن في وقتٍ واحد وتمكّن من مناولة نحو 12,800 حاوية نمطية خلال 24 ساعة، وهو أعلى معدّل يُسجَّل في تاريخ المرفأ.

 

ويأتي هذا الإنجاز النوعي بعد أسابيع قليلة على تسلّم مجلس الإدارة الجديد مهامه برئاسة مروان النفّي، في مؤشر واضح إلى انطلاقة مسار إداري وتشغيلي جديد بدأ يترجم عملياً على أرض الواقع.

 

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مستوى الجهوزية العالية لمرفأ بيروت وقدرته على التعامل بكفاءة مع الضغوط التشغيلية، لا سيما خلال فترة الأعياد، واستيعاب أعداد كبيرة من الحاويات من دون أي تأثير سلبي على وتيرة العمل أو جودة الخدمات.

 

ومن المتوقّع أن يسهم هذا الرقم القياسي في تعزيز ثقة الخطوط الملاحية بمرفأ بيروت، وترسيخ دوره كمحور أساسي في حركة النقل البحري والتجارة الإقليمية، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي اللبناني ويدعم حركة الاستيراد والتصدير.

