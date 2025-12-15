تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

منخفض جوي وكتل هوائية باردة.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:10
يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل و يستمر حتى بعد ظهر هذا اليوم الاثنين حيث يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية سريع مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ مصدره البحرالأسود مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر كما تتساقط الثلوج ابتداءامن ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ويستمر تأثيره حتى ظهر الثلاثاء حيث يستقر تدريجياً لتسيطر من بعدها رياح شمالية باردة وناشطة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة الحرارة الدنيا يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة .

 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين ١٣و ٢١، في طرابلس بين ١٠ و ١٩درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤درجة.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول تدريجياً الى غائم اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية.

الثلاثاء:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال ٦٠كم/س في فترة ما قبل الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر. تخف حدة الامطار مع انفراجات بعد الظهر و من ثم تتجدد الامطار ليل الثلاثاء/ صباح لاربعاء و تترافق مع برق و رعد و تساقط الثلوج على ١٣٠٠ وقد تلامس ١١٠٠متر على المرتفعات الشمالية الداخلية في تلك الفترة ، كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً.

الأربعاء:

غائم مع تساقط امطار صباحية ترافق مع برق و رعد و رياح ناشطة ٦٠ كلم/س. يتحسن الطقس تدريجيا في فترة الظهيرة حيث تنحسر الامطار و يتحول الطقس الى صاف مع انخفاض بدرجات الحرارة و تراجع بنسبة الرطوبة مع رياح شمالية باردة تقارب ال٧٠كلم/س مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً وفي ساعات الصباح الاولى.

الخميسصاف مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

المرتفعات الشمالية

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

من بعد

الشمال

