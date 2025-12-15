إرجاء جلسة استجواب الفنان فضل شاكر.. لهذا السبب

أرجأت في برئاسة القاضي بلال الضناوي محاكمة الفنان والشيخ أحمد و4 اخرين في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا في في العام 2013 إلى ٩ كانون الثاني المقبل، وذلك لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ مدعى عليهم موعد الجلسة، وفق ما أفادت .

