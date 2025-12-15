نجاة عون: لرصّ الصفوف وراء رئيسي الجمهورية والحكومة

شددت النائبة على انه "لا بد لحزب الله ان يبدأ بالتعاون مع الدولة كون الطائفة مكوّن أساسي في هذه الدولة"، داعية الى "رص الصفوف وراء رئيسي الجمهورية والحكومة منعا لمزيد من التشرذم ولإبعاد الحرب عن ".

ورأت ان "إعلاء السقف من خلال رفض تسليم السلاح، خدمة لاسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على السيادة "، مشددة على ان "الشعب اللبناني يريد قيام الحامية لشعبها من كل الأخطار الطائفية المحيطة، وهو ما لا يتحقق إلا بوجود دولة قوية وذلك من خلال تقوية ".