Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

نجاة عون: لرصّ الصفوف وراء رئيسي الجمهورية والحكومة

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:14
Doc-P-1455332-639013906142752146.jpg
Doc-P-1455332-639013906142752146.jpg photos 0
شددت النائبة نجاة عون صليبا على انه "لا بد لحزب الله ان يبدأ بالتعاون مع الدولة كون الطائفة الشيعية مكوّن أساسي في هذه الدولة"، داعية الى "رص الصفوف وراء رئيسي الجمهورية والحكومة منعا لمزيد من التشرذم ولإبعاد الحرب عن لبنان".

 

ورأت ان "إعلاء حزب الله السقف من خلال رفض تسليم السلاح، خدمة لاسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على السيادة اللبنانية"، مشددة على ان "الشعب اللبناني يريد قيام الدولة اللبنانية الحامية لشعبها من كل الأخطار الطائفية المحيطة، وهو ما لا يتحقق إلا بوجود دولة قوية وذلك من خلال تقوية الجيش اللبناني".

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

اللبنانية

نجاة عون

حزب الله

الجمهوري

الشيعية

جمهورية

