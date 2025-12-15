تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"خلايا نحل أمنيّة".. سباق لبناني على توقيف المطلوبين

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1455338-639013911068942985.webp
Doc-P-1455338-639013911068942985.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في بلدٍ يختنق بالأزمات المالية والسياسية، تعمل خلف الكواليس "خلايا نحل" أمنية لا تهدأ. من الشمال إلى البقاع فالجنوب وجبل لبنان، تبدو الأجهزة الأمنية اللبنانية في سباق مع الوقت، وأحيانًا في "تنافس" مجازي في ما بينها، لإنجاز الملفات وتوقيف المطلوبين وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة، في محاولة لقطع الطريق على انهيار أمني يُخيف اللبنانيين بقدر ما تخيفهم الأوضاع الاقتصادية.

من يتتبّع البيانات اليومية يلاحظ مشهداً شبه ثابت. دوريات، مداهمات، كمائن، تعقّب سيارات وأرقام هواتف، وملاحقة مطلوبين "بالجرم المشهود". شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مثلاً، نفذت في الأسابيع الأخيرة سلسلة عمليات متلاحقة من مداهمات في الشمال أفضت إلى توقيف عدد من الأشخاص بموجب خطة أمنية خاصة بالمحافظة، إلى توقيف مروّجي مخدرات في صيدا ومناطق من جبل لبنان بعد تعقّب استمر أياماً، في إطار متابعة يومية لملف المخدرات وترويجها في الشوارع والأحياء السكنية.

بالتوازي، يتحرّك الجيش ومديرية المخابرات على خطّ آخر لا يقل خطورة من خلال تنفيذ عمليات دقيقة، أهمّها، مطاردة السلاح المتفلّت وشبكات تجّار الموت. بيانات الجيش خلال الأشهر الماضية توثّق سلسلة مداهمات من صور إلى البقاع، تضمنت توقيف مطلوبين بجرائم إطلاق نار وضبط كميات من الأسلحة والذخائر الحربية، وصولاً إلى عمليات نوعية في البقاع الأوسط وضواحي زحلة اعترضت شحنات من القذائف والذخائر قبل أن تصل إلى وجهتها.

غير أن الصورة الأبرز هذا العام برزت على جبهة المخدرات. توقيف أحد أبرز الأسماء في عالم تصنيع وتهريب المخدرات، نوح زعيتر، شكّل محطة مفصلية في "حرب طويلة" تخوضها الدولة ضد شبكات ممتدة من البقاع إلى الحدود ومعابر التهريب، حيث كان قد كشف "لبنان24" أن العملية ضد "عرّاب المخدرات اللبناني" جاءت بعد سلسلة ضربات متلاحقة طاولت أسماء أخرى مطلوبة في ملفات مخدرات وخطف وسرقة، ضمن ما يشبه "لائحة أهداف" تعمل عليها الأجهزة تباعاً، في تنسيق غير معلن بين الجيش والأمن الداخلي وأجهزة أخرى.

خارج الحدود، يحاول الأمن اللبناني أن يوسّع هوامش حركته. توقيع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اتفاقا مع الإنتربول بشأن الامتيازات والحصانات خلال الجمعية العامة في مراكش، لم يكن تفصيلاً بروتوكولياً فحسب، بل إشارة إلى رغبة في تعزيز القدرة على ملاحقة الشبكات العابرة للحدود، سواء كانت شبكات مخدرات أو تبييض أموال أو تهريب أشخاص. في عالم تتحرك فيه الجريمة بسرعة الإنترنت، لم يعد ممكناً الاكتفاء بخريطة لبنان وحدها.

وسط كل ذلك، يبدو أن "التنافس" بين الأجهزة يأخذ شكلاً إيجابياً في كثير من الحالات. كل جهاز يحاول أن يثبت أنه الأكثر حضوراً على الأرض، والأسرع في كشف الجرائم، والأدق في تتبّع الخيوط. من بيانات الجيش إلى بيانات قوى الأمن الداخلي، ثم الإعلانات المتكررة عن تفكيك شبكات مخدرات أو توقيف مطلوبين خطيرين، تُرسم أمام الرأي العام صورة أجهزة تعمل ليل نهار، وتحاول أن تستعيد جزءاً من ثقة اللبنانيين المفقودة بمؤسساتهم.

لكن خلف هذه الصورة المضيئة، تبقى أسئلة مشروعة: هل تسمح البنية القضائية والمالية للدولة بتحويل هذا المجهود إلى مسار مستدام؟ ماذا عن الاكتظاظ في السجون، وتعقيدات التحقيقات، والملاحقات التي تحتاج إلى قضاء فعّال وسجون مهيّأة وبرامج إعادة تأهيل حقيقية؟ وهل يمكن لحملة أمنية مهما كانت قوية أن تعوّض غياب سياسات اجتماعية واقتصادية تخفّف من "مخزون الجريمة" في مجتمع أنهكه الفقر والبطالة؟

مع ذلك، لا يمكن إنكار أن شيئاً ما تحرّك بقوة في الكواليس الأمنية. من يراقب خطّ الأخبار اليومية يلمس بوضوح إيقاعاً مختلفاً.. توقيفات متزامنة، عمليات نوعية، بيانات متلاحقة، وتنسيق داخلي وخارجي يتوسّع. لبنان الغارق في أزماته، يبدو في المقابل كأنه يرسل رسالة صامتة: "إذا كان الاقتصاد على حافة الانهيار، فإن الأمن لا يزال يحاول أن يبقى واقفاً على قدميه، مدعوماً بأجهزة قررت أن تتصرف ك"خلايا نحل" لا تعرف التوقف، في سباق مع الوقت ومع الجريمة في آنٍ معاً".
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سوريا: القبض على مطلوبين وتفكيك خلايا إرهابية بعملية أمنية مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جرادي يدعو إلى تحويل البرلمان إلى "خلية نحل" للحوار الوطني
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض: المطلوب موقف لبناني صلب أمام التصعيد الأميركي - الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"التلفزيون السوري": عملية أمنية ضد خلايا داعش بريف حمص ردا على هجوم تدمر
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

قوى الأمن الداخلي

الأجهزة الأمنية

شعبة المعلومات

المدير العام

جبل لبنان

اللبنانية

البقاع

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2025-12-15
Lebanon24
08:21 | 2025-12-15
Lebanon24
08:10 | 2025-12-15
Lebanon24
08:03 | 2025-12-15
Lebanon24
08:01 | 2025-12-15
Lebanon24
07:56 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24