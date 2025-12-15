تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسالة إلى "حزب الله".. القصة في فيديوهات "بشار"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1455341-639013914644670057.jpg
Doc-P-1455341-639013914644670057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المقاطع المسربة التي انتشرت مؤخراً للرئيس السوري بشار الأسد مع مستشارته الإعلامية الراحلة لونا الشبل.

ويُعتقد أن الفيديوهات التي بثتها قناة "العربية" قد التُقطت عام 2018، وذلك خلال جولات ميدانية قام بها الأسد مع الشبل داخل سوريا.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول أن "الرسالة الأهم في مقاطع الفيديو يجب أن تلقى صدى لدى مؤيدي الأسد، سواء في سوريا أو لبنان أو العراق، خصوصاً أولئك المتحالفين مع ما يُسمى بمحور المقاومة"، وأضاف: "تكشف التسجيلات عن الأسد كقائدٍ غير مبالٍ بشعبه ومتجاهلٍ لحلفائه، مُظهرةً العقلية التي حكمت سوريا لعقودٍ وأغرقت البلاد في حربٍ أهليةٍ طويلة الأمد مع جماعاتٍ مسلحة، محليةٍ وأجنبية".

وتابع: "لقد وفر هذا المناخ أرضاً خصبة لازدهار المنظمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش، على الرغم من أن الأسد كان بإمكانه تجنب هذه العواقب الكارثية من خلال إصلاحات حقيقية تعمل على تحسين مستويات المعيشة وتحقيق تطلعات السوريين إلى الازدهار والاستقرار".

التقرير اعتبر أن "تلك الفيديوهات تُسهل فهم الأحداث وتُفسّر سبب هذا الانهيار السريع للنظام السوري في غضون أيام معدودة"، مشيراً إلى أن "التسجيلات تقدم نظرة كاشفة عن كيفية نظر الدائرة المقربة من الأسد إلى حلفائها وقاعدة دعمها"، وأضاف: "خلال مقطع يُظهر الأسد وهو يتجول في محيط الغوطة، فيما قالت له الشبل إن الجيش الجيش السوري طور مهاراته وهو الآن يراجعها، مشيرة إلى أن الحزب اعتاد أن يفتخر بقدراته القتالية في المناطق الحضرية، لكننا في النهاية لم نسمع منهم شيئاً".

التقرير يكمل قائلاً: "يُعدّ هذا المشهد من أكثر اللحظات كشفاً في الفيديوهات المسربة، ما يستدعي تأملاً جاداً من جانب القاعدة الشعبية اللبنانية لحزب الله. عليهم أن يستوعبوا التزام آلاف الشباب اللبنانيين الشيعة لسنوات طويلة بالدفاع عن الأسد في سوريا، مبررين ذلك بخطاب ديني - وهي حملة أدت إلى تآكل قدرات حزب الله العملياتية وشرعيته الشعبية بشكل كبير. تزداد هذه المحاسبة إلحاحاً في ضوء حرب الإسناد التي اندلعت عام 2024، والتي أطلقها أمين عام الحزب الراحل حسن نصر الله دعماً لغزة، والتي لم تُحقق أي مكاسب ملموسة. لقد باتت آلاف المنازل في جنوب لبنان، والبقاع، وجنوب بيروت، أطلالاً، في حين تواصل إسرائيل نمطها من التوغلات اليومية وانتهاكات السيادة اللبنانية".

واستكمل: "هذا الوضع يثير سؤالاً جوهرياً: هل ذهبت كل تلك الدماء والتضحيات سدىً، دفاعاً عن نظام سوري لم يكرم شعبه ولم يمتنع عن السخرية من أكثر حلفائه إخلاصاً؟".

وأضاف: "يمثل التناقض بين التصريحات العلنية لنظام الأسد المصممة لقاعدته وتصريحاته الخاصة منظورًا بالغ الأهمية لفهم الصدى المحتمل لهذه التسريبات بين مؤيدي محور المقاومة - على الرغم من أن البعض يرفض التسجيلات باعتبارها مفبركة، وبالتالي يتجنبون الأسئلة المحرجة. أولئك الذين آمنوا برواية التحالف القوي ودور حزب الله الحاسم في الوقوف في وجه الأعداء، واجهوا فجأة تسجيلات تُظهر رئيس النظام وهو يسخر منهم ويستخدمهم كبيادق يمكن التخلص منها".

ورأى التقرير أن "توقيت نشر قناة العربية لهذه التسجيلات له دلالة بالغة الأهمية، إذ يصادف الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد وهي لحظة محورية تسعى فيها سوريا إلى صياغة هوية سياسية جديدة، بدءًا من الحكم الشعبي وصولاً إلى الأسئلة الأساسية حول هيكل الدولة وتوجهها وهدفها وعلاقاتها مع الدول العربية في المنطقة".

وتابع: "بالنسبة لمن يدعمون القيادة السورية الناشئة، فقد أثبتت التسريبات ما كانوا يؤمنون به منذ زمن طويل وهو أن الأسد لم يكن يستحق حكم سوريا. إلا أن الرسالة الحاسمة في هذه الفيديوهات أعمق من ذلك بكثير، فالنظام لم يسقط لمجرد الهزائم العسكرية، بل لأنه بُني على أساس من القطيعة التامة بين الحاكم والمحكوم".

وأكمل: "يتعين على الحكومة الانتقالية السورية، في المرحلة المقبلة، أن تُرسّخ سلطتها بطريقة مختلفة، وذلك من خلال انخراط حقيقي مع كل قطاعات المجتمع، والاستماع إلى احتياجاتها ومخاوفها، واحترام مختلف أشكال الوطنية، وإتاحة المجال لمشاركة سياسية حقيقية متجذرة في المواطنة وسيادة القانون والعدالة. كذلك، يجب على الدولة أن تُعيد تأكيد حقها الحصري في حمل السلاح، وأن تتصدى للتطرف من خلال استراتيجيات قانونية وتعليمية وتنموية منسقة، لا من خلال الجهاز الأمني والتهميش الممنهج الذي ميّز النظام السابق لعقود".

وختم التقرير: "لقد ظل الأسد منغلقاً على نفسه، رافضاً أي توجيهات تُقدم إليه، حتى من المقربين منه، ولم يستغل جهود المصالحة العربية أو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. مع هذا، فقد ظلّ الأسد متمسكاً بنهجه، ينظر إلى نفسه كفاتحٍ يخضع له الجميع، مُغذياً غروره بينما يتجاهل معاناة الشعب السوري. هذه الإخفاقات الجسيمة في التقدير هي التي أوصلته إلى المنفى اليوم، في حين يسعى السوريون جاهدين لبناء أمة آمنة ومزدهرة ذات روابط عربية متينة، تاركين وراءهم ماضياً غارقاً في الألم والدمار".
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أنصار "الثنائي الشيعي" يستقبلون البابا ورسالة من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه آخر رسالة من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة ضغط على الحكومة أم على "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يكشف: هذه قصتنا مع البابا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الدول العربية

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

القاعدة

السورية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2025-12-15
Lebanon24
08:21 | 2025-12-15
Lebanon24
08:10 | 2025-12-15
Lebanon24
08:03 | 2025-12-15
Lebanon24
08:01 | 2025-12-15
Lebanon24
07:56 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24