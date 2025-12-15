تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ملف ساخن بين لبنان وسوريا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 04:15
عُلم أن اتصالات سورية - لبنانية رفيعة المستوى حصلت مؤخراً لتهدئة الأوضاع بعد اشتباكات اندلعت بين الجيش  والأمن العام السوري في محلة المشرفة، وذلك إثر عمل الجيش على مكافحة التهريب في المحلة.
وذكرت المصادر أن المطلوب هو التجاوب مع لبنان في مسألة مكافحة المهربين كونها تعتبر من الملفات الساخنة، مشيرة إلى أن هذا الملف سيُطرح بشكل أكبر خلال اتصالات ولقاءات مقبلة بين لبنان وسوريا على الصعيد الرسمي.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأمن العام

سوريا

سورية

"خاص لبنان24"

