ملف ساخن بين لبنان وسوريا

عُلم أن اتصالات - لبنانية رفيعة المستوى حصلت مؤخراً لتهدئة الأوضاع بعد اشتباكات اندلعت بين الجيش والأمن العام السوري في محلة المشرفة، وذلك إثر عمل الجيش على مكافحة التهريب في المحلة.وذكرت المصادر أن المطلوب هو التجاوب مع في مسألة مكافحة المهربين كونها تعتبر من الملفات الساخنة، مشيرة إلى أن هذا الملف سيُطرح بشكل أكبر خلال اتصالات ولقاءات مقبلة بين لبنان وسوريا على الصعيد الرسمي.