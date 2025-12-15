دريان تسلّم رسالة من شيخ الأزهر.. ما مضمونها؟

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نزيه حمد الذي نقل إليه رسالة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، تتضمن الموافقة على قبول أربعة طلاب لبنانيين لمتابعة دراستهم الجامعية في كلية الطب، ضمن منح مقدّمة من جامعة الأزهر الشريف للعام الدراسي الحالي.

كما حملت الرسالة "تأكيداً للاستعداد لتقديم المزيد من المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين في اختصاصات متعددة خلال الأعوام المقبلة".

ونوه المفتي دريان "بهذه المبادرة الكريمة وحرص الأزهر الشريف الدائم على دعم وأبنائه، ولا سيما في المجالين العلمي والتربوي".

أكد حمد أن "المتابعة الحثيثة والجهود المتواصلة التي يبذلها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بناء لتوجيهاته، كانت الأساس في إعادة إدراج لبنان على جدول المنح الجامعية التي تقدمها جامعة الأزهر الشريف لطلاب عشرات والإسلامية، بالإضافة إلى التجمعات الإسلامية في الدول الأوروبية والغربية".