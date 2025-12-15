تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دريان تسلّم رسالة من شيخ الأزهر.. ما مضمونها؟

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1455348-639013920130926985.jpg
Doc-P-1455348-639013920130926985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نزيه حمد الذي نقل إليه رسالة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، تتضمن الموافقة على قبول أربعة طلاب لبنانيين لمتابعة دراستهم الجامعية في كلية الطب، ضمن منح مقدّمة من جامعة الأزهر الشريف للعام الدراسي الحالي.

 

كما حملت الرسالة "تأكيداً للاستعداد لتقديم المزيد من المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين في اختصاصات متعددة خلال الأعوام المقبلة".

 

ونوه المفتي دريان "بهذه المبادرة الكريمة وحرص الأزهر الشريف الدائم على دعم لبنان وأبنائه، ولا سيما في المجالين العلمي والتربوي".

 

من جهته أكد حمد أن "المتابعة الحثيثة والجهود المتواصلة التي يبذلها سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بناء لتوجيهاته، كانت الأساس في إعادة إدراج لبنان على جدول المنح الجامعية التي تقدمها جامعة الأزهر الشريف لطلاب عشرات الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى التجمعات الإسلامية في الدول الأوروبية والغربية".

 

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسالة من الرئيس الفنزويلي لترامب.. هذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من داخل غزة إلى ترامب.. هذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي تسلّم رسالة تهنئة من لافروف وبحث مع بلاسخارت في الأوضاع في لبنان والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:02:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

اللبنانية

الجمهوري

الأوروبي

من جهته

جمهورية

إسلامي

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2025-12-15
Lebanon24
08:21 | 2025-12-15
Lebanon24
08:10 | 2025-12-15
Lebanon24
08:03 | 2025-12-15
Lebanon24
08:01 | 2025-12-15
Lebanon24
07:56 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24