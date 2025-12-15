بعد اطلاق تطبيق وزارة الصحة.. نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: خطوة مفصلية

رحبت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في (LPIA) بإطلاق النسخة المحدّثة من التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، الذي تم تطويره وإطلاقه بالتعاون والشراكة مع النقابة، باعتباره أداة حيوية وعملية تمكّن المريض اللبناني من التحقق المباشر من الدواء قبل شرائه، وتعزّز مسار حماية الصحة العامة، ويتيح للمواطن عبر الربط مع نظام تتبّع الدّواء MediTrack، التأكد من جودة الدواء، ومصدره، وقانونية دخوله وتداوله في لبنان، سواء من خلال مسح رمز الباركود على علبة الدواء أو عبر البحث بالاسم التجاري أو بالتركيب العلمي، بما يضمن أن الدواء خاضع لرقابة ومسجّل وفق الأصول.



وأكدت النقابة أن هذا الموضوع يشكّل أولوية مطلقة لديها، كما عبّرت عنه في جميع بياناتها ومواقفها وتحركاتها منذ بداية الأزمة، انطلاقاً من القناعة بأن سلامة المريض تبدأ من معرفة مصدر الدواء وجودته وشرعيته قبل استهلاكه. ويأتي هذا التطبيق ليكمّل حملات التوعية السابقة، حيث ينقلها من مستوى التحذير والتنبيه إلى مستوى التحقق الفعلي والموثوق، مانحاً المريض اللبناني أداة شفافة ودقيقة تساهم في مكافحة الأدوية المهرّبة والمزوّرة وغير الخاضعة للرقابة.

وجددت النقابة التزامها الكامل بالتعاون مع العامة وكل الجهات المعنية، بما يرسّخ الثقة بالسوق الدوائي الشرعي، ويحمي صحة المواطنين، ويعيد تأسيس منظومة دوائية لبنانيّة آمنة، وشفافة، وخاضعة للقانون.

