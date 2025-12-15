تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار من المطار: تحسّن في الخدمات وتشديد على ضبط الحدود ومنع التهريب

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1455366-639013935824192976.jpg
Doc-P-1455366-639013935824192976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار جولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدولي، لمواكبة التدابير والإجراءات المتّخذة على صعيد العمل الأمني والخدماتي.

وبعد الجولة، أكّد الحجار أنّ الخدمات في المطار "باتت أفضل"، لافتًا إلى وجود أعمال توسعة جارية، إضافة إلى إنشاء الممر السريع، مشيرًا إلى أنّ حركة المسافرين شهدت زيادة لافتة في الفترة الأخيرة.

وشدّد وزير الداخلية على أنّ "جهدًا كبيرًا يُبذل على كافة المعابر»، ولا سيما في ما يتعلّق بمنع تهريب أيّ ممنوعات، خصوصًا المخدرات، إلى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى «التأكيد أن الدولة تضبط حدودها بشكل كامل".

وأضاف الحجار أنّ الدولة "تضبط حدودها وتقدّم أفضل الخدمات لمواطنيها"، مشيرًا إلى أنّ الجهد المبذول كبير، وأنّ "العنصر البشري هو الأساس"، مؤكدًا أن جميع العاملين "يقومون بواجباتهم على أكمل وجه".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
على الحدود.. تهاون بهذا النوع من التهريب
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يلتقي عز الدين وممثلة الأمم المتحدة لبحث الخدمات وملف النازحين
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار التقى مستشارة الرئيس الفرنسي وشدد على دعم الجيش والأمن
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب في ريف درعا الشرقي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

وزير الداخلية

رفيق الحريري

أحمد الحجار

رفيق الحري

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2025-12-15
Lebanon24
08:21 | 2025-12-15
Lebanon24
08:10 | 2025-12-15
Lebanon24
08:03 | 2025-12-15
Lebanon24
08:01 | 2025-12-15
Lebanon24
07:56 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24