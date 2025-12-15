الحجار من المطار: تحسّن في الخدمات وتشديد على ضبط الحدود ومنع التهريب

أجرى والبلديات جولة تفقدية في ، لمواكبة التدابير والإجراءات المتّخذة على صعيد العمل الأمني والخدماتي.



وبعد الجولة، أكّد أنّ الخدمات في "باتت أفضل"، لافتًا إلى وجود أعمال توسعة جارية، إضافة إلى إنشاء الممر السريع، مشيرًا إلى أنّ حركة المسافرين شهدت زيادة لافتة في الفترة الأخيرة.



وشدّد وزير الداخلية على أنّ "جهدًا كبيرًا يُبذل على كافة المعابر»، ولا سيما في ما يتعلّق بمنع تهريب أيّ ممنوعات، خصوصًا المخدرات، إلى مختلف دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يهدف إلى «التأكيد أن الدولة تضبط حدودها بشكل كامل".



وأضاف الحجار أنّ الدولة "تضبط حدودها وتقدّم أفضل الخدمات لمواطنيها"، مشيرًا إلى أنّ الجهد المبذول كبير، وأنّ "العنصر هو الأساس"، مؤكدًا أن جميع العاملين "يقومون بواجباتهم على أكمل وجه".





