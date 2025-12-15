في خلدة.. عملية نوعية لشعبة المعلومات تؤدي الى توقيف الرأس المدبر لعصابات سرقة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار مكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، في مختلف المناطق اللّبنانية، وبخاصةٍ ضمن محافظتي وجبل ، وبعد أن تمكّنت ، بتواريخٍ سابقة، من توقيف العديد من أفراد العصابات الذين ينشطون في هذا المجال، تبيّن في سياق التّحقيقات أنّ معظمهم يعملون لصالح المدعو:



– (ع. ح. مواليد عام 1981، فلسطيني)، وهو الرأس المدبّر لعددٍ كبيرٍ من عصابات سرقة الدّرّاجات، ويتنقّل في إقامته بين مخيّمَي وعين الحلوة، ومن أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة وسجين سابق، ومطلوب للقضاء بموجب ثلاثين ملاحقة قضائية بجرائم سرقة، محاولة قتل، تأليف عصابة، إطلاق نار، تجارة أسلحة، سلب، وشراء مسروق. كما يُعتبر من الأشخاص الخطرين فهو مسلّح بصورة مستمرّة، وشديد الحذر في تنقّلاته.



بتاريخ 9-12-2025، وبعد متابعة استمرّت عدّة أسابيع، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة ، حيث نفّذت كمينًا محكمًا أدّى إلى توقيفه بعمليّة نوعيّة.



بالتّحقيق معه، اعترف أنّه الرأس المدبّر لعدّة عصابات، نفّذت عشرات عمليّات سرقة الدّرّاجات من مختلف المناطق في بيروت وجبل لبنان.



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.

Advertisement