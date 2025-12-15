تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"الوطني الأرثوذكسي" طالب قيادة "حزب الله" بالتوقف عن التهديد ورفع السقوف

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:36
Doc-P-1455390-639013957234091036.jpg
Doc-P-1455390-639013957234091036.jpg photos 0
رأى "المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني "في بيان أن ما "صدر عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يُشكّل اعترافاً واضحاً بالخسارة بعد أعوام من المغامرات التي جرّت لبنان إلى حروب مدمّرة دفع ثمنها اللبنانيون جميعًا"، وقال:" لقد سئم الشعب اللبناني الكذب والتهويل ورفع السقوف، ومحاولات دفعه إلى مواجهة جديدة قد تكون الضربة القاضية لما تبقّى من الدولة".

 

واعتبر ان "حروب 2006 وحرب الإسناد في 2024–2025 أثبتت فشل من صادر قرار الحرب وربطه بأجندات إقليمية، فيما لبنان ينهار اقتصادياً ومالياً واجتماعياً".

 

وأكد دعمه "قرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتوجّه نحو التفاوض"، معتبرا انه "قرار صادق وجريء وواضح باعتباره الخيار الواقعي والوحيد لحماية لبنان، وإخراج العدو من أراضينا، ومنع حرب جديدة لا قدرة للبنان على تحمّلها".

 

وطالب "قيادة حزب الله بالتوقف فوراً عن التهديد ورفع السقوف، والكفّ عن تسويق أوهام القوة لأن لبنان لم يعد يحتمل مغامرات جديدة"، معتبرا ان "القوة الحقيقية هي في استعادة السيادة وحماية اللبنانيين لا في تدمير ما تبقّى من وطنهم ".

 

ختم: "لبنان وطن لجميع اللبنانيين وليس ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين، فعلى حزب الله أن يتخلى عن سلاحه لمصلحة الدولة والجيش اللبناني كما فعلت باقي الاحزاب".

 

حزب الله الشيخ نعيم قاسم

العماد جوزاف عون

الجيش اللبناني

المجلس الوطني

الأمين العام

مجلس الوطني

الله الشيخ

نعيم قاسم

