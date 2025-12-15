"الأشغال": أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة

أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والاشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق ، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام.

وفي بيان صادر عن لوزير الأشغال، شددت الوزارة على أن أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة ، ووفقا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة أو من أجهزة الادارة المختلفة.

إن هذه الاجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة الى تشديد الرقابة وضمان وجودة الأشغال المنفذة وتؤكد أن أي خلل يعرض المتعهد الاجراءات القانونية بدءا من التغريم ومصادرة الكفالة وصولا الى الاقصاء عن المشاركة في التلزيمات وايضا الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفقا للأصول المرعية الإجراء".