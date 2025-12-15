سكاف اضاءت شجرة الميلاد في زحلة

اضاءت رئيسة "مؤسسة طعمة " رئيسة "الكتلة الشعبيّة" ميريام سكاف، شجرة الميلاد في مدينة بعد تقديم كورال مدرسة راهبات القلبين الأقدسين زحلة الراسية.

وقالت سكاف في كلمة القتها: "في كل المدن هناك شجر وميلاد وزينة على قدر كبير من الجماليّة، لكن مدينة زحلة تقدّم اليوم أفضل الهندسات وأحلى الأفكار الإبداعيّة بما يليق بأهل زحلة وزوّارها".

وأضافت: "نحن معكم منذ العام 2009 وعلى درب النور، ومنذ أن كان بيننا أب هذا النور سكاف، الذي ترك لنا وصيّة البقاء على طريق مسكونة بفرح الناس".

وأعربت سكاف عن سعادتها "لما تشكّله هذه الزينة من تشجيع على تدفّق الزوّار من مدن أخرى، بما يمكّن من تنشيط عجلة السياحة والاقتصاد ورفع نسبة التنمية والازدهار".

ووجّهت سكاف الدعوة إلى كل اللبنانيين للقدوم إلى المدينة وأضوائها، لكي ينسوا ولو لساعات تعب المدن وإرهاق العمل والهموم التي تواجه بلدنا.

وتابعت: "نعرف أنّ هناك وجعًا وخطرًا ومصاعب أمنيّة وماليّة واقتصاديّة، وتحديدًا أهلنا على امتداد والجنوب الغاليين، لكن في كل مرّة ينهض من أزماته بإرادة أبنائه".

وذكّرت كيف أنّ "شعبنا قدّم صورة حلوة ومشرقة خلال زيارة البابا لاوون لبلدنا، وأعطوه فكرة عن بلاد تهتزّ ولا تقع. وقد تجلّت وحدتنا بثلاثة أيّام من العزّ الإلهي، ما يؤكّد أنّنا شعب قادر على تجميد الخلافات ووقف إطلاق النار السياسي، ودعت إلى تعميم هذه الأيّام الثلاثة على كل أيّام السنة".

واعتبرت أنّ "كثيرين من اللبنانيين تمنّوا أن تدوم هذه النعمة علينا، لكنّ السياسيّين دائمًا ما يعودون بنا إلى نقمة خلافاتهم، ويردّوننا إلى أهدافهم، ويلعبون كمراهقين، ويغلّبون مكاسبهم وتحديدًا إذا ما اندلعت غدًا حروب الانتخابات".

وأضافت: "من جهتنا نفضّل أن نكون على مشهد لاوون، ونشتغل على بلد من صنع أبنائه"، وتمنّت "لو كان اللبنانيّون كشعب قادرين على فرض خياراتهم وتحقيق آمالهم وأمانيهم من دون تأثيرات وعوامل وتهويل. فهذا الشعب أثبت أنّه جدير بالكلمة والصورة الحلوة، وتقديم نموذج عن الرقيّ والحضارة".